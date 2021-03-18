Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Британии выяснили, что вакцина AstraZeneca не вызывает тромбы

В ВОЗ также заявили, что польза от прививки препарата превышает риски.

18 марта 2021, 16:26
<p>Фото © ТАСС / EPA / RUNGROJ YONGRIT</p>

Фото © ТАСС / EPA / RUNGROJ YONGRIT

Проведённые исследования позволяют утверждать, что вакцина AstraZeneca не вызывает образование тромбов у пациентов. Такое заявление сделал британский регулятор — Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA).

"После тщательного научного анализа всей доступной информации регулятор заявляет, что имеющиеся свидетельства не указывают на то, что причиной образования тромбов была вакцина против CoViD-19 от AstraZeneca. Такой вывод сделан после детального изучения сообщений о случаях [образования тромбов], а также информации о госпитализациях и выписках из архивов врачебных практик", — говорится в сообщении.

Европейский регулятор подтвердил безопасность вакцины AstraZeneca

Европейский регулятор подтвердил безопасность вакцины AstraZeneca

Ранее стало известно, что ряд стран приостановил использование данной вакцины после сообщений о возможных тромбоэмболических осложнениях у привившихся. Вместе с тем производитель вакцины по-прежнему опровергает информацию о возникновении тромбов из-за применения препарата, поскольку явных доказательств этому нет.

"Тактика выжженной земли": Министр культуры Украины обвинил Россию в проблемах вакцины AstraZeneca

"Тактика выжженной земли": Министр культуры Украины обвинил Россию в проблемах вакцины AstraZeneca

В ВОЗ также заявили, что польза от прививки препарата AstraZeneca превышает риски, которые могут за ней последовать, поэтому вакцинацию можно продолжать.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1