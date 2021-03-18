В Британии выяснили, что вакцина AstraZeneca не вызывает тромбы
В ВОЗ также заявили, что польза от прививки препарата превышает риски.
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Проведённые исследования позволяют утверждать, что вакцина AstraZeneca не вызывает образование тромбов у пациентов. Такое заявление сделал британский регулятор — Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA).
"После тщательного научного анализа всей доступной информации регулятор заявляет, что имеющиеся свидетельства не указывают на то, что причиной образования тромбов была вакцина против CoViD-19 от AstraZeneca. Такой вывод сделан после детального изучения сообщений о случаях [образования тромбов], а также информации о госпитализациях и выписках из архивов врачебных практик", — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что ряд стран приостановил использование данной вакцины после сообщений о возможных тромбоэмболических осложнениях у привившихся. Вместе с тем производитель вакцины по-прежнему опровергает информацию о возникновении тромбов из-за применения препарата, поскольку явных доказательств этому нет.
В ВОЗ также заявили, что польза от прививки препарата AstraZeneca превышает риски, которые могут за ней последовать, поэтому вакцинацию можно продолжать.
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