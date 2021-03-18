Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Продолжаем жить": Представитель Манижи прокомментировала жалобу в СК на песню для Евровидения

Её подала организация "Союз православных женщин".

18 марта 2021, 16:24
<p>Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий</p>

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Представитель Манижи Майя Серикова прокомментировала жалобы на песню Russian Woman. Именно с этой песней исполнительница будет представлять Россию на Евровидении.

"Ну что. Продолжаем жить. И готовиться к праздникам", — рассказала Майя Серикова в беседе с телеканалом "Рен-ТВ".

Напомним, ранее Следственный комитет РФ получил обращение общественников с просьбой проверить текст песни певицы Манижи. Жалобу подала организация "Союз православных женщин".

Ксенофобы в пролёте: Манижа выпустила смешное расследование о том, кто она на самом деле

Ксенофобы в пролёте: Манижа выпустила смешное расследование о том, кто она на самом деле

"Сценический образ певицы направлен на грубое оскорбление и унижение достоинства русских женщин по признаку отношения к национальности и негативному ложному стереотипу русской женщины в этой связи. Наша организация считает непозволительным публичное оскорбление образа русской женщины и разжигание межнациональной розни", — отметили в Союзе православных женщин.

Напомним, в этом году представлять Россию на Евровидении будет певица Манижа. Её композиция "Русская женщина" победила по итогам национального зрительского голосования. После отбора артистка столкнулась с масштабной травлей в Сети. По словам исполнительницы, зрительское голосование буквально разделило её жизнь на до и после.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Ксенофобы в пролёте: Манижа выпустила смешное расследование о том, кто она на самом деле

вчера в 13:39

СК получил обращение с просьбой проверить песню Манижи

сегодня в 09:55

Грузинского конкурсанта Евровидения требуют дисквалифицировать из-за поста о хейтерах и их матерях

сегодня в 15:02

В ГИБДД озвучили дату отмены обязательного экзамена на "площадке"

сегодня в 16:58

В Петербурге влюблённые ночью проникли в кинотеатр, но наказывать их не будут - видео

сегодня в 16:57

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1