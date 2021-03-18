"Продолжаем жить": Представитель Манижи прокомментировала жалобу в СК на песню для Евровидения
Её подала организация "Союз православных женщин".
Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
Представитель Манижи Майя Серикова прокомментировала жалобы на песню Russian Woman. Именно с этой песней исполнительница будет представлять Россию на Евровидении.
"Ну что. Продолжаем жить. И готовиться к праздникам", — рассказала Майя Серикова в беседе с телеканалом "Рен-ТВ".
Напомним, ранее Следственный комитет РФ получил обращение общественников с просьбой проверить текст песни певицы Манижи. Жалобу подала организация "Союз православных женщин".
"Сценический образ певицы направлен на грубое оскорбление и унижение достоинства русских женщин по признаку отношения к национальности и негативному ложному стереотипу русской женщины в этой связи. Наша организация считает непозволительным публичное оскорбление образа русской женщины и разжигание межнациональной розни", — отметили в Союзе православных женщин.
Напомним, в этом году представлять Россию на Евровидении будет певица Манижа. Её композиция "Русская женщина" победила по итогам национального зрительского голосования. После отбора артистка столкнулась с масштабной травлей в Сети. По словам исполнительницы, зрительское голосование буквально разделило её жизнь на до и после.
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