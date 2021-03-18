В Ульяновской области выпал жёлтый снег — видео
Синоптики считают, что в этом виновата китайская песчаная буря.
В Ульяновской области выпал жёлтый снег. Видео © Соцсети
В Ульяновской области выпал жёлтый снег, об этом сообщает Минприроды региона. Жители региона засняли явление на видео. При этом специалисты считают, что никакой опасности оно не несёт, а такой цвет снег приобрёл из-за песчаных бурь, которые бушевали в Китае.
"Результаты анализа показали, что pH проб снега нехарактерного цвета находится в пределе от 7,0 до 7,3, то есть является нейтральным. При фильтровании проб снега обнаружены частицы твёрдого характера — песчаные примеси. Снег жёлтого цвета относится к явлению природного характера и не представляет угрозы для экологии и населения", — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, ранее мощные песчаные бури обрушились на страны Персидского залива, Китай, Монголию (в этой стране в результате удара стихии шесть человек погибли и более 80 пропали без вести). А затем опасное природное явление настигло и Казахстан.
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