В Ульяновской области выпал жёлтый снег — видео

В Ульяновской области выпал жёлтый снег, об этом сообщает Минприроды региона. Жители региона засняли явление на видео. При этом специалисты считают, что никакой опасности оно не несёт, а такой цвет снег приобрёл из-за песчаных бурь, которые бушевали в Китае.