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Категорий: 18

В Ульяновской области выпал жёлтый снег — видео

Синоптики считают, что в этом виновата китайская песчаная буря.

18 марта 2021, 16:20

В Ульяновской области выпал жёлтый снег. Видео © Соцсети

В Ульяновской области выпал жёлтый снег, об этом сообщает Минприроды региона. Жители региона засняли явление на видео. При этом специалисты считают, что никакой опасности оно не несёт, а такой цвет снег приобрёл из-за песчаных бурь, которые бушевали в Китае.

"Результаты анализа показали, что pH проб снега нехарактерного цвета находится в пределе от 7,0 до 7,3, то есть является нейтральным. При фильтровании проб снега обнаружены частицы твёрдого характера — песчаные примеси. Снег жёлтого цвета относится к явлению природного характера и не представляет угрозы для экологии и населения", — говорится в сообщении ведомства.

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Напомним, ранее мощные песчаные бури обрушились на страны Персидского залива, Китай, Монголию (в этой стране в результате удара стихии шесть человек погибли и более 80 пропали без вести). А затем опасное природное явление настигло и Казахстан.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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