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Категорий: 18

Европейский регулятор подтвердил безопасность вакцины AstraZeneca

Эксперты не нашли связи между качеством препарата и осложнениями у привитых.

18 марта 2021, 16:10
<p>Фото © Jens Schlueter / Getty Images</p>

Фото © Jens Schlueter / Getty Images

Вакцина от коронавируса, разработанная британо-шведской компанией AstraZeneca, является безопасной и эффективной. Об этом говорится в заявлении европейского медицинского регулятора EMA.

Отмечается, что эксперты не нашли связи между качеством препарата и осложнениями у привитых. Также в EMA отметили, что преимущества от использования вакцины перевешивают риски.

Британский регулятор также заявил, что вакцина AstraZeneca не вызывает образование тромбов у пациентов.

В Швеции назвали новую возможную опасность вакцины AstraZeneca

В Швеции назвали новую возможную опасность вакцины AstraZeneca

Напомним, ранее около 20 стран ограничили использование вакцины из-за сообщений о тромбозе и тромбоцитопении. В частности такое решение приняли Германия, Франция, Италия, Латвия и Швеция. Там заявили о необходимости дополнительных исследований препарата на предмет возможных побочных эффектов. Вместе с тем производитель вакцины по-прежнему опровергает информацию о возникновении тромбов из-за применения препарата, поскольку явных доказательств этому нет.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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