Европейский регулятор подтвердил безопасность вакцины AstraZeneca

Вакцина от коронавируса, разработанная британо-шведской компанией AstraZeneca, является безопасной и эффективной. Об этом говорится в заявлении европейского медицинского регулятора EMA.

Отмечается, что эксперты не нашли связи между качеством препарата и осложнениями у привитых. Также в EMA отметили, что преимущества от использования вакцины перевешивают риски.

Британский регулятор также заявил, что вакцина AstraZeneca не вызывает образование тромбов у пациентов.

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