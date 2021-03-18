Европейский регулятор подтвердил безопасность вакцины AstraZeneca
Эксперты не нашли связи между качеством препарата и осложнениями у привитых.
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Вакцина от коронавируса, разработанная британо-шведской компанией AstraZeneca, является безопасной и эффективной. Об этом говорится в заявлении европейского медицинского регулятора EMA.
Отмечается, что эксперты не нашли связи между качеством препарата и осложнениями у привитых. Также в EMA отметили, что преимущества от использования вакцины перевешивают риски.
Британский регулятор также заявил, что вакцина AstraZeneca не вызывает образование тромбов у пациентов.
Напомним, ранее около 20 стран ограничили использование вакцины из-за сообщений о тромбозе и тромбоцитопении. В частности такое решение приняли Германия, Франция, Италия, Латвия и Швеция. Там заявили о необходимости дополнительных исследований препарата на предмет возможных побочных эффектов. Вместе с тем производитель вакцины по-прежнему опровергает информацию о возникновении тромбов из-за применения препарата, поскольку явных доказательств этому нет.
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