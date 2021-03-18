5 лёгких рецептов, чтобы не остаться голодным во время поста

В период Великого поста Лайф подготовил интересные полезные рецепты с простыми ингредиентами, которые всегда найдутся на кухонном столе. Быстрые в приготовлении и вкусные блюда не оставят вас равнодушными. Кроме того, каждый рецепт содержит полезные продукты, поэтому организм насытится витаминами. Стоит отметить, что по великопостному уставу растительное масло можно употреблять по выходным и в праздничные дни: 20, 21, 22, 27, 28 марта и 3, 4, 7, 10, 11, 14, 15, 17, 18 апреля.

Чечевица с овощами

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Чечевица не только сытная, но и полезная. В ней содержится большое количество микроэлементов: кальций, магний, калий, фосфор, железо, а также жирные кислоты омега-3, омега-6, влияющие на здоровье кожи и волос и иммунитет. Для приготовления блюда понадобится примерно 1 час.

Ингредиенты: 40 г сушёных белых грибов; 200 г сушёной коричневой чечевицы; 1 ½ столовой ложки нарезанного розмарина; 3 столовые ложки рапсового масла; 2 крупные луковицы; 150 г свежих шампиньонов; 4 мелко натёртых зубчика чеснока; 2 крупные моркови (350 г); 3 стебля сельдерея (165 г); 500 г картофеля; специи по вкусу.

Перед началом готовки сушёные грибы заливаем кипятком и даём настояться 10 минут. Чечевицу варим в большом количестве воды в течение 10 минут. Затем сливаем воду, промываем крупу и смешиваем с сушёными грибами и розмарином. Добавляем в кастрюлю 2 литра воды. Приправляем, накрываем крышкой и тушим 20 минут.

Тем временем нагреваем масло в большой сковороде и обжариваем крупно нарезанный лук в течение 5 минут. Затем добавляем свежие грибы и чеснок. Жарим ещё 5 минут. Добавляем смесь чечевицы, затем нарезанную кусочками морковь, сельдерей и картофель. Накрываем крышкой и готовим 20 минут, часто помешивая, пока овощи и чечевица не станут мягкими, при необходимости доливая воду.

Суп-пюре из шпината

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Яркий и нежный суп из шпината — мощный источник белка, грубых волокон, витаминов А, С, Е и К, тиамина, витамина В6, фолиевой кислоты, кальция, железа, магния и других важных витаминов для организма. Для приготовления блюда понадобится примерно 30 минут.

Ингредиенты: 250 г свежего или замороженного шпината; 100 г замороженной капусты брокколи; пара небольших картофелин; 1 большая морковь; смесь сушёных овощей (сладкий перец, морковь, лук, корень сельдерея); 1 литр воды; 1 столовая ложка сушёной паприки; несколько горошин душистого перца; соль, перец по вкусу.

В первую очередь доводим до кипения воду. Нарезаем картошку и морковь небольшими кусочками, кидаем в кастрюлю и варим 5 минут. Затем добавляем шпинат, брокколи, сушёные овощи, паприку и душистый перец. Солим по вкусу. Закрываем кастрюлю крышкой и варим ещё 5 минут. С помощью погружного блендера пюрируем суп. Можно пюрировать не полностью, тогда получится суп-пюре с небольшими кусочками овощей. Украшаем суп-пюре из шпината тыквенными семечками и подаём в горячем виде. По желанию можно добавить немного оливкового или льняного масла.

Пряный суп из нута

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Питательное блюдо из турецкого гороха, которое насытит организм витаминами группы В, калием, фосфором, магнием, железом и белком. Нут способствует снижению содержания холестерина в крови, а также очищению кишечника от шлаков и токсинов. Перед приготовлением турецкого гороха нужно замочить бобы в холодной чистой воде на ночь. Таким образом, дальнейшее приготовление нута будет быстрее. Для приготовления блюда понадобится примерно 50 минут.

Ингредиенты: 600 г заранее замоченного нута; 2 столовые ложки оливкового масла; соль, перец по вкусу; 2 столовые ложки молотой паприки; 2 столовые ложки лимонного сока; 1 чайная ложка молотого имбиря; 1 чайная ложка тмина; кинза свежая, измельчённая по вкусу.

Отвариваем нут в кастрюле с достаточным количеством воды в течение 30–35 минут. Паприку, тмин, имбирь и перец смешиваем вместе. Нагреваем смесь на сухой сковороде не более 1 минуты. В чашу блендера выкладываем отваренный нут, добавляем оливковое масло и сок лимона, соль, перец по вкусу. Ингредиенты смешиваем до пастообразного состояния. Затем добавляем смесь из приправ и снова взбиваем. Переливаем в небольшую кастрюлю содержимое из блендера. Добавляем воды до желаемой консистенции. Теперь осталось разогреть суп на умеренном огне до оптимальной температуры. Перед подачей на стол украшаем блюдо свежей кинзой.

Салат с киноа, авокадо и помидорами черри

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Весна приближается, поэтому самое время полезных салатов из свежих овощей. В сочетании с популярной крупой киноа и авокадо этот салат становится особенно полезным. Киноа превосходит все крупы по содержанию клетчатки и фолиевой кислоты. Также в составе киноа есть витамин Е и витамины группы B, цинк, селен, аминокислоты, полезные углеводы, жиры и минералы. Крупа способна выводить шлаки из организма, а также укреплять кости. Авокадо снижает уровень холестерина в крови, является мощным антиоксидантом, содержит много незаменимых для организма витаминов. Для приготовления блюда понадобится примерно 30 минут.

Ингредиенты: 100 г киноа; 1 шт. авокадо; помидоры черри 5 шт.; 35 г шпината; 2 столовые ложки оливкового масла; 1/2 столовой ложки лимонного сока; 1/2 столовой ложки апельсинового сока; морская соль по вкусу; перец по вкусу.

Тщательно промываем крупу, чтобы избавиться от горечи, и начинаем варить. При варке воды должно быть в два раза больше, чем крупы. Далее сливаем воду, остужаем киноа. Чистим и режем авокадо средними кубиками. Помидоры режем пополам и вырезаем сердцевины. Шпинат либо используем целиком, либо рвём руками на более мелкие кусочки. Добавляем остуженную киноа и аккуратно перемешиваем. Заправляем салат оливковым маслом (или любым другим растительным).

Овощной салат с амарантовым маслом и кукурузой

Напоследок предлагаем необычный рецепт, так называемое блюдо выходного дня с использованием полезного амарантового масла, в котором содержится много "витамина кислорода", а именно сквалена — уникального природного биологически активного вещества, которое насыщает клетки организма кислородом. Он ослабляет развитие раковых клеток, укрепляет иммунную систему и способствует увеличению продолжительности жизни человека. В амаранте его больше, чем в дорогом акульем мясе, считающемся крайне полезным.

На сегодня сквален активно используется в медицине, химии, иммунологии, при диагностике и лечении онкологических и вирусных заболеваний, в том числе ВИЧ и гепатита. Сквален добавляют в крема, используют в фармацевтических препаратах и вакцинах. Впервые его обнаружили в печени акулы. В амарантовом масле сквален тоже присутствует, поэтому предлагаем вкусный рецепт. Для приготовления блюда понадобится примерно 20 минут.

Ингредиенты: 50 г консервированной кукурузы; 200 г фасоли (можно консервированную либо варёную); 1 большой красный сладкий перец или 2 маленьких; 2 больших свежих помидора или 3 средних; 0,5 пучка кинзы; 1 головка красного лука; сок лайма по вкусу; амарантовое масло по вкусу; соль, чёрный перец и листья салата по вкусу.

Заранее варим фасоль. Она не должна получиться очень мягкой, не должна лопаться. Открываем банку с кукурузой, сливаем сок, оставив примерно 2 столовые ложки. Нарезаем помидоры крупными кусками. Перец режем в виде соломки. Кинзу режем как можно мельче. Можно добавить крупно нарезанные листья салата. Далее режем лук соломкой. Добавляем в смесь сок лайма, амарантовое масло, соль и перец. Тщательно перемешиваем все ингредиенты.

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