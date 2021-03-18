6 "полезных" продуктов, которые на самом деле вредны

Лайф составил список полезных продуктов с вредными сюрпризами. Если знать об этом, то можно избежать проблем и ваши старания окупятся.

В погоне за полезными продуктами, которые, согласно рекламе, сделают вас здоровее или позволят похудеть, не набирая лишние калории, мы вместо пользы получаем вред.

Хлебцы

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На что важно обращать внимание при покупке? В составе не должно быть сахара, модифицированного крахмала, красителей, консервантов и антиокислителей. В случае наличия крахмала вы покупаете продукт, сравнимый по вредности с картофелем фри.

Оптимальный вариант — гречневые хлебцы, в которых не должно быть сладких добавок и к тому же глютена. Если вам нравятся хлебцы из риса, то предпочтение лучше отдать продукту из бурого вида злака. Именно такой вариант часто входит в рацион пожилых людей и детей в Азии, в Америке он пользуется популярностью у тех, кто следит за своим здоровьем, так как в нём сохраняется много витаминов. Зерно подвергают воздействию высокого давления и температуры. В результате прессованное зерно сохраняет витамины и полезные свойства, потому что не происходит удаления клетчатки и его зародышевого слоя. Однако хлебцы противопоказаны детям до четырёх лет, людям, имеющим болезни ЖКТ, особенно в период обострения или острого течения болезни.

Обезжиренные продукты

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Без жирных кислот, ферментов, которые способствуют усвоению кислорода в дыхательной системе, организм не работает. Дефицит жирных кислот подрывает жизненные функции клеток. Таким образом, обезжиренная пища приводит к серьёзным заболеваниям. Чаще всего взамен удалённого из кисломолочных продуктов жира добавляется либо рафинированный сахар, либо сахарозаменитель, которые, по сути, обманывают эндокринную систему и добавляют желание употребить в пищу простые углеводы. Кроме того, из-за недостатка жиров в рационе организм начинает копить липиды, что является прямой дорогой к лишнему весу.

Обезжиренные продукты можно употреблять в пищу в качестве особых диет. Например, лечебный рецепт правильного усвоения обезжиренного творога изобрела диетолог и фармаколог Йоханна Будвиг, которая изучала обработанные продукты и выяснила, что большинство обработанных жиров, гидрогенизированных масел в составе современных продуктов разрушают мембраны человеческих клеток, что влечёт за собой возникновение воспалительных процессов, способствует накоплению токсинов и развитию рака.

Несколько лет изучая кровь больных раком, доктор Будвиг обнаружила снижение концентрации фосфолипидов и липопротеинов. Она выявила, что в крови здоровых людей жирных кислот омега-3 больше, чем у больных, поэтому предложила комбинацию обезжиренного творога и льняного масла, которая позволяет усваивать жирные кислоты, возвращая уровень гемоглобина, фосфолипидов и липопротеинов к норме.

Растительное молоко

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Популярное среди любителей ЗОЖ, вегетарианцев и тех, кто намерен похудеть, растительное молоко представлено на полках магазинов чаще всего в виде кокосового, миндального, соевого и рисового. Самые вредные из них — миндальное и рисовое. Первое содержит слишком много жирных кислот омега-6, которые провоцируют развитие воспалительных заболеваний в организме. В рисовое молоко из-за практически полного отсутствия вкуса часто добавляют сахар, сладкие фрукты или усилители вкуса, что, конечно, не имеет никакого отношения к здоровому питанию.

Из всех видов растительного молока действительно полезное кокосовое, так как в нём содержатся среднецепочечные триглицериды, способствующие расщеплению и выведению жира. Также в нём содержится каприловая кислота, которая помогает эффективнее справляться с вирусными инфекциями. В соевом молоке содержится белок, но без всех незаменимых аминокислот. Любые соевые продукты увеличивают риск развития фибромы и миомы, также соя признана одним из самых сильных аллергенов в мире.

Йогурт

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Отсутствие разрекламированных бифидобактерий и большое количество молочного белка, который плохо усваивается, молочного сахара (лактозы) и молочного жира, который, выступая в качестве источника трансжиров и свободных радикалов, разрушает клетки человеческого организма. Молочные продукты также приводят к повышенному образованию слизи и нередко к запорам. Альтернатива бифидобактериям — квашеная капуста.

Мюсли

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Мюсли содержат слишком много сахара, у некоторых производителей доходя до 40%, поэтому, начиная утро с мюсли, не планируйте похудеть. Скачки сахара заставят почувствовать голод уже через два часа. Грамотный эквивалент мюсли — овсяная каша или гречневая с добавлением семечек, семян тыквы и ягод.

Фруктовый сок

Все магазинные соки пастеризованы — даже самые дорогие, в них практически нет живых витаминов. Домашние соки чуть лучше. Но проблема и тех и других — это повышенный сахар в крови. Легкодоступный, избавленный от клетчатки сахар особенно вреден для тех, кто намерен похудеть. Альтернатива фруктовым сокам — овощные. Либо грамотно приготовленные смузи.

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