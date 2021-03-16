Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Швеции назвали новую возможную опасность вакцины AstraZeneca

Побочный эффект чаще фиксируется у молодых людей.

16 марта 2021, 20:33
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Нарушение свёртываемости крови, которое может быть вызвано вакциной от коронавируса, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca, включает в себя не только тромбоз, но и возможность кровотечения. Об этом сообщил государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл, передаёт SVT.

"Помимо тромбов <...> появилась новая группа, у которой был более серьёзный тип повреждения их коагуляционной системы", — уточнил специалист.

Тегнелл добавил, что симптомы проявились через неделю-две после вакцинации и пока зафиксированы только у 10–15 пациентов в Европе, конкретно в Швеции таких случаев нет.

В Литве и одном из регионов Хорватии приостановили использование вакцины AstraZeneca

В Литве и одном из регионов Хорватии приостановили использование вакцины AstraZeneca

"Но это довольно серьёзный побочный эффект среди более молодых людей. Пока не удалось установить причинно-следственную связь между вакциной и симптомами", — подчеркнул эпидемиолог.

По мнению врача, данный симптом крайне серьёзен, чтобы продолжать прививать граждан, поэтому власти Швеции были вынуждены приостановить вакцинацию населения препаратом от компании AstraZeneca.

Напомним, что количество стран, в которых уже ограничили использование препарата AstraZeneca из-за сообщений о тромбозе и тромбоцитопении, приближается к 20. В частности такое решение приняли Германия, Франция, Италия, Латвия и Швеция. Там заявили о необходимости дополнительных исследований препарата на предмет возможных побочных эффектов. Вместе с тем производитель вакцины по-прежнему опровергает информацию о возникновении тромбов из-за применения препарата, поскольку явных доказательств этому нет.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Малышева рассказала, сколько антител должно быть для защиты от повторного заражения коронавирусом

сегодня в 20:43

В Швеции приостановили использование вакцины AstraZeneca

сегодня в 08:35

В США не нашли доказательств влияния других стран на голосование и итоги президентских выборов

сегодня в 20:48

"Не знаю, что будет дальше": Мать рассказала о состоянии попавшей в больницу бывшей жены Аршавина

сегодня в 20:40

В Калифорнии прогремел мощный взрыв — видео

сегодня в 20:08

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1