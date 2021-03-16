В Швеции назвали новую возможную опасность вакцины AstraZeneca

Побочный эффект чаще фиксируется у молодых людей.

Нарушение свёртываемости крови, которое может быть вызвано вакциной от коронавируса, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca, включает в себя не только тромбоз, но и возможность кровотечения. Об этом сообщил государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл, передаёт SVT.

"Помимо тромбов <...> появилась новая группа, у которой был более серьёзный тип повреждения их коагуляционной системы", — уточнил специалист.

Тегнелл добавил, что симптомы проявились через неделю-две после вакцинации и пока зафиксированы только у 10–15 пациентов в Европе, конкретно в Швеции таких случаев нет.

"Но это довольно серьёзный побочный эффект среди более молодых людей. Пока не удалось установить причинно-следственную связь между вакциной и симптомами", — подчеркнул эпидемиолог.