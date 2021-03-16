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Категорий: 18

"Тактика выжженной земли": Министр культуры Украины обвинил Россию в проблемах вакцины AstraZeneca

По его мнению, РФ "расчищает рынок" для "Спутника V".

16 марта 2021, 18:09
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3860272580706982&set=pb.100001728355058.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Олександр Ткаченко</a></p>

Фото © Facebook / Олександр Ткаченко

Массовый отказ европейских стран от вакцинации препаратом AstraZeneca может быть связан с информационной кампанией против вакцины со стороны России. Об этом заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

"Слухи об отказе от использования вакцины AstraZeneca в Европе могут быть связаны с массовой информационной кампанией против неё со стороны РФ. Цель расчистить фармрынок для "Спутника V", — написал министр в телеграм-канале.

В регуляторе ЕС не считают неожиданностью ситуацию с вакциной AstraZeneca

В регуляторе ЕС не считают неожиданностью ситуацию с вакциной AstraZeneca

Он напомнил, что российская вакцина ещё не одобрена к применению в Евросоюзе, а Кремль якобы "обвинил во всех своих проблемах США и их партнёров".

"Очень похоже на тактику выжженной земли. Информационно уничтожить вакцину-конкурента, чтобы потом дожать европейских политиков разрешить применение "Спутника V", — добавил Ткаченко.

Министр также признался, что пять дней назад привился препаратом AstraZeneca и всё это время чувствует себя хорошо.

На Украине не увидели проблем с использованием вакцины AstraZeneca

На Украине не увидели проблем с использованием вакцины AstraZeneca

Напомним, что количество стран, в которых уже ограничили использование препарата AstraZeneca из-за сообщений о тромбозе и тромбоцитопении, приближается к 20. Последними такое решение приняли Германия, Франция, Италия, Латвия и Швеция. Там заявили о необходимости дополнительных исследований препарата на предмет возможных побочных эффектов. Вместе с тем производитель вакцины по-прежнему опровергает информацию о возникновении тромбов из-за применения препарата, поскольку явных доказательств этому нет.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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