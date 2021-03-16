"Тактика выжженной земли": Министр культуры Украины обвинил Россию в проблемах вакцины AstraZeneca

Массовый отказ европейских стран от вакцинации препаратом AstraZeneca может быть связан с информационной кампанией против вакцины со стороны России. Об этом заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

"Слухи об отказе от использования вакцины AstraZeneca в Европе могут быть связаны с массовой информационной кампанией против неё со стороны РФ. Цель — расчистить фармрынок для "Спутника V", — написал министр в телеграм-канале.

Он напомнил, что российская вакцина ещё не одобрена к применению в Евросоюзе, а Кремль якобы "обвинил во всех своих проблемах США и их партнёров".

"Очень похоже на тактику выжженной земли. Информационно уничтожить вакцину-конкурента, чтобы потом дожать европейских политиков разрешить применение "Спутника V", — добавил Ткаченко.

Министр также признался, что пять дней назад привился препаратом AstraZeneca и всё это время чувствует себя хорошо.

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