"Тактика выжженной земли": Министр культуры Украины обвинил Россию в проблемах вакцины AstraZeneca
По его мнению, РФ "расчищает рынок" для "Спутника V".
Фото © Facebook / Олександр Ткаченко
Массовый отказ европейских стран от вакцинации препаратом AstraZeneca может быть связан с информационной кампанией против вакцины со стороны России. Об этом заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
"Слухи об отказе от использования вакцины AstraZeneca в Европе могут быть связаны с массовой информационной кампанией против неё со стороны РФ. Цель — расчистить фармрынок для "Спутника V", — написал министр в телеграм-канале.
Он напомнил, что российская вакцина ещё не одобрена к применению в Евросоюзе, а Кремль якобы "обвинил во всех своих проблемах США и их партнёров".
"Очень похоже на тактику выжженной земли. Информационно уничтожить вакцину-конкурента, чтобы потом дожать европейских политиков разрешить применение "Спутника V", — добавил Ткаченко.
Министр также признался, что пять дней назад привился препаратом AstraZeneca и всё это время чувствует себя хорошо.
Напомним, что количество стран, в которых уже ограничили использование препарата AstraZeneca из-за сообщений о тромбозе и тромбоцитопении, приближается к 20. Последними такое решение приняли Германия, Франция, Италия, Латвия и Швеция. Там заявили о необходимости дополнительных исследований препарата на предмет возможных побочных эффектов. Вместе с тем производитель вакцины по-прежнему опровергает информацию о возникновении тромбов из-за применения препарата, поскольку явных доказательств этому нет.
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