Лавров: Крым останется с Россией навсегда

Западная коалиция во главе с США не сможет изменить того, что Крым стал частью РФ. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он выступил по случаю седьмой годовщины воссоединения полуострова с РФ.

"Судьба и будущее Крыма — навсегда с Россией. Нравится это кому-то или нет. Никакие действия государств Запада во главе с США не могут изменить эту реальность — ни с международно-правовой, ни с политической, ни с моральной точки зрения", — сказал министр в эфире телеканала "Крым 24".

Лавров подчеркнул, что российские дипломаты продолжат вести энергичную работу по закреплению в сознании иностранных партнёров реалий, связанных с возвращением полуострова домой. Министр указал, что у зарубежных коллег растёт интерес к развитию связей с Крымом. Регион посещают представители общественно-политических, деловых, научных, парламентских кругов других государств.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине. По данным ВЦИОМа, к воссоединению Крыма с РФ сейчас положительно относится почти 90% россиян.

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