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Акции Twitter продолжили рост, несмотря на предупреждения Роскомнадзора

Представители соцсети так и не вышли на контакт с российской службой.

16 марта 2021, 17:18
<p>Фото © ТАСС / Zuma / Jaap Arriens</p>

Фото © ТАСС / Zuma / Jaap Arriens

В течение недели акции компании "Твиттер" выросли почти на 7% — до 80 долларов после ограничений и заявлений Роскомнадзора в отношении соцсети, пишет ТАСС.

Как отмечает эксперт-аналитик медиа Мэтт Наварра, в целом "Твиттер" может себе позволить потерять российский рынок, хотя ещё за него поборется. Однако специалист не исключает, что в компании могут всерьёз рассмотреть возможность навсегда уйти из РФ.

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Напомним, утром 10 марта Роскомнадзор замедлил трафик сервиса микроблогов "Твиттер", поскольку компания систематически не исполняла требования по удалению контента, запрещённого в России. В Кремле назвали это вынужденной мерой: по словам Дмитрия Пескова, у россиян должна быть возможность иметь доступ ко всем мировым ресурсам, однако надзорная функция ведомства и состоит в том, чтобы эти ресурсы действовали в правовом поле.

12 марта в Роскомнадзоре заявили, что готовы к диалогу с "Твиттером", однако представители соцсети пока не выходили на контакт, ответов на запросы тоже не поступало. А затем в Роскомнадзоре пригрозили заблокировать Twitter через месяц, если сервис не удалит запрещённую информацию.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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