ПМЭФ-21 пройдёт очно с использованием цифровых технологий
Организаторы примут максимальные меры по предупреждению распространения коронавируса.
Фото © forumspb.com
Петербургский международный экономический форум в нынешнем году состоится в очном формате с использованием современных цифровых технологий. Об этом сообщил фонд "Росконгресс".
Форум пройдёт с 2 по 5 июня в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Отмечается, что цифровые технологии помогут организаторам обеспечить возможность трансляции мероприятий. Как указал советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, иностранные участники активно выражают заинтересованность в очном участии в форуме, и этот формат сохранят с соблюдением всех эпидемиологических норм по предупреждению распространения коронавируса.
Организаторы ПМЭФ будут тщательно следить за состоянием здоровья прибывающих в город пассажиров, расширят инфраструктуру для свободного доступа участников на площадку, также планируется оборудование систем вентиляции "Экспофорума" специальными устройствами обеззараживания.
Напомним, ПМЭФ-2020 был отменён из-за пандемии коронавируса.
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