Взрослым пользователям Instagram запретят писать детям, которых нет у них в подписчиках
Такая мера призвана защищать подростков от нежелательного общения.
Фото © Pixabay
Совершеннолетние пользователи "Инстаграма" больше не смогут отправить в соцсети сообщение человеку младше 18 лет. Об этом сообщается в блоге сервиса.
Отмечается, что переписка может начаться между взрослым и ребёнком только в том случае, если второй подписан на совершеннолетнего пользователя. В остальных случаях инициатор переписки старше 18 получит уведомление о том, что вступить в беседу нельзя. Таким образом соцсеть пытается защитить подростков от нежелательного общения.
Кроме того, несовершеннолетним будут показываться уведомления системы безопасности в случае, если взрослый, с которым общение уже налажено, проявляет подозрительную активность. Речь идёт о массовых запросах в друзья и сообщениях подросткам. В таких случаях соцсеть будет предлагать ребёнку заблокировать подозрительный аккаунт или пожаловаться на него, а также посоветует скрыть свою страницу настройками приватности.
Стоит отметить, что мера сработает только в том случае, если в аккаунте указан реальный возраст пользователя, однако часто несовершеннолетние лгут о том, сколько им лет, чтобы обойти ограничения на просмотр контента. Поэтому "Инстаграм" разрабатывает новую технологию на основе искусственного интеллекта и машинного обучения, которая поможет решить проблему проверки возраста.
Ранее Лайф рассказывал, что в России заработала облегчённая версия Instagram для Аndrоid. Приложение занимает всего 2 Мб, но при этом в нём есть все основные функции.
Лента новостей
Евгения Васильева выставила свои работы в музее Академии художеств в Петербурге и разгневала ректора и студентов
сегодня в 16:41
Покусавшая двухлетнюю девочку в Москве овчарка не первый раз гуляла без намордника — видео
сегодня в 16:33
Даже смерть не разлучила их: россиянина похоронили в одной могиле с нелюбимой тёщей, и это возмутило её родных
сегодня в 16:26
Выбор редакции
У Роскомнадзора есть технические возможности для полной блокировки Twitter
Роскомнадзор потребовал снять все ограничения со страницы телеканала "Крым 24" в Instagram
WhatsApp опасен, каким мессенджером нужно пользоваться: есть 4 альтернативных варианта
Лавров: Крым останется с Россией навсегда
В Татарстане сгорел памятник Воину-Освободителю, среди версий — поджог
Комментариев: 0