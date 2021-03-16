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Категорий: 18

Взрослым пользователям Instagram запретят писать детям, которых нет у них в подписчиках

Такая мера призвана защищать подростков от нежелательного общения.

16 марта 2021, 16:50

Фото © Pixabay

Совершеннолетние пользователи "Инстаграма" больше не смогут отправить в соцсети сообщение человеку младше 18 лет. Об этом сообщается в блоге сервиса.

  • Совершеннолетние пользователи "Инстаграма" больше не смогут отправить в соцсети сообщение человеку младше 18 лет, если он на них не подписан. Фото © Instagram
    Совершеннолетние пользователи "Инстаграма" больше не смогут отправить в соцсети сообщение человеку младше 18 лет, если он на них не подписан. Фото © Instagram
  • Несовершеннолетним будут показываться уведомления системы безопасности в случае, если взрослый, с которым общение уже налажено, проявляет подозрительную активность. Фото © Instagram
    Несовершеннолетним будут показываться уведомления системы безопасности в случае, если взрослый, с которым общение уже налажено, проявляет подозрительную активность. Фото © Instagram
  • Подросткам советуют скрыть свою страницу настройками приватности. Фото © Instagram
    Подросткам советуют скрыть свою страницу настройками приватности. Фото © Instagram

Совершеннолетние пользователи "Инстаграма" больше не смогут отправить в соцсети сообщение человеку младше 18 лет, если он на них не подписан. Фото © Instagram

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Отмечается, что переписка может начаться между взрослым и ребёнком только в том случае, если второй подписан на совершеннолетнего пользователя. В остальных случаях инициатор переписки старше 18 получит уведомление о том, что вступить в беседу нельзя. Таким образом соцсеть пытается защитить подростков от нежелательного общения.

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Кроме того, несовершеннолетним будут показываться уведомления системы безопасности в случае, если взрослый, с которым общение уже налажено, проявляет подозрительную активность. Речь идёт о массовых запросах в друзья и сообщениях подросткам. В таких случаях соцсеть будет предлагать ребёнку заблокировать подозрительный аккаунт или пожаловаться на него, а также посоветует скрыть свою страницу настройками приватности.

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Стоит отметить, что мера сработает только в том случае, если в аккаунте указан реальный возраст пользователя, однако часто несовершеннолетние лгут о том, сколько им лет, чтобы обойти ограничения на просмотр контента. Поэтому "Инстаграм" разрабатывает новую технологию на основе искусственного интеллекта и машинного обучения, которая поможет решить проблему проверки возраста.

Ранее Лайф рассказывал, что в России заработала облегчённая версия Instagram для Аndrоid. Приложение занимает всего 2 Мб, но при этом в нём есть все основные функции.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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