Евгения Васильева выставила свои работы в музее Академии художеств в Петербурге и разгневала ректора и студентов

В музее Академии художеств в Санкт-Петербурге открылась выставка бывшей главы департамента Минобороны Евгении Васильевой, однако преподаватели и студенты выступили резко против этого события.

Ректор академии Семён Михайловский уточнил, что к учебному заведению данная экспозиция никакого отношения не имеет, она организуется Научно-исследовательским музеем при Российской академии художеств.

"Всерьёз обсуждать художества Васильевой, давать оценки её работам вообще нелепое занятие. Я категорически против подобных проектов с участием одиозных персонажей, дискредитирующих как современное искусство, так и уважаемые институции", — приводит его слова "Фонтанка".

Михайловский посчитал, что вся эта ситуация напоминает исторический анекдот с любимым конём римского императора Калигулы, которого тот пообещал ввести в сенат.





Ученики и сотрудники выступили с совместным заявлением, в котором потребовали ректора и директора музея убрать эти произведения. Под ним подписалось почти 350 студентов и 30 преподавателей, заявив, что "подобному акту вандализма не место в стенах академии".

В знак протеста они даже выстроились с портретами великих художников в руках на открытии выставки.

Студенты Академии художеств выразили протест выставке Васильевой. Фото © "Фонтанка"

Сама же Васильева не замечает критиков. Она пришла на открытие с подругами и не пустила аккредитованных журналистов, сославшись на коронавирусные ограничения. Кроме того, в "Инстаграме" женщина поблагодарила Московский музей современного искусства и лично Василия Церетели, которые поздравили её с новым этапом в биографии, отметив, что "это демонстрирует не только преемственность отечественной культуры, но и важную связь академического сообщества Москвы и Санкт-Петербурга".

Выставка, на которой представлена живопись, скульптура и цифровой фотоколлаж Васильевой, продлится до 25 апреля.

Напомним, в мае 2015 года экс-чиновницу признали виновной в мошенничестве при продаже активов Минобороны РФ и приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Однако Васильева с 2012 года находилась под домашним арестом и к моменту вынесения приговора отбыла уже половину срока. В августе 2015 года она подала ходатайство об условно-досрочном освобождении, сославшись на то, что она погасила весь ущерб перед пострадавшими компаниями и имеет положительные характеристики из ФСИН. Васильева вышла на свободу, проведя в колонии 34 дня.

Кроме того, Васильева известна не только судебными разбирательствами, но и её взаимоотношениями с экс-министром обороны Анатолием Сердюковым. В сентябре прошлого года стало известно о троих детях пары: усыновлённые трёхлетний мальчик и двухлетняя девочка и грудничок, рождённый суррогатной матерью. Последнего малыша отказались регистрировать в загсе на имя Васильевой, после чего она обратилась в суд.

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