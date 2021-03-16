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Категорий: 18

Медведчук обжаловал указ Зеленского о санкциях против себя

Лидер "Оппозиционной платформы — За жизнь" обратился в Кассационный административный суд.

16 марта 2021, 16:19
<p>Виктор Медведчук. Фото © ТАСС / Алексей Никольский</p>

Виктор Медведчук. Фото © ТАСС / Алексей Никольский

Один из лидеров партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук подал иск, которым решил обжаловать указ президента Украины Владимира Зеленского о применении в отношении него санкций. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Незалежной.

Отмечается, что иск поступил в Кассационный административный суд сегодня, 16 марта, ему уже присвоен номер.

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Напомним, ранее СНБО также ввёл санкции против его супруги Оксаны Марченко. В партии назвали их спланированным актом политических репрессий. В целом ограничительные меры введены в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, в их числе россияне.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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