Медведчук обжаловал указ Зеленского о санкциях против себя

Один из лидеров партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук подал иск, которым решил обжаловать указ президента Украины Владимира Зеленского о применении в отношении него санкций. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Незалежной.