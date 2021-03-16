Медведчук обжаловал указ Зеленского о санкциях против себя
Лидер "Оппозиционной платформы — За жизнь" обратился в Кассационный административный суд.
Виктор Медведчук. Фото © ТАСС / Алексей Никольский
Один из лидеров партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук подал иск, которым решил обжаловать указ президента Украины Владимира Зеленского о применении в отношении него санкций. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Незалежной.
Отмечается, что иск поступил в Кассационный административный суд сегодня, 16 марта, ему уже присвоен номер.
Напомним, ранее СНБО также ввёл санкции против его супруги Оксаны Марченко. В партии назвали их спланированным актом политических репрессий. В целом ограничительные меры введены в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, в их числе россияне.
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