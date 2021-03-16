США поставят перед фактом: стала известна основная стратегия Германии по "Северному потоку – 2"

Германия специально тянет время в споре с США по реализации "Северного потока – 2", чтобы добиться завершения строительства и поставить Вашингтон уже перед фактом. Об этом пишет Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.

"Берлин рассчитывает, что лучшая стратегия — поставить Соединённые Штаты "перед фактом", что проект уже готов", — отмечается в материале агентства.

На данный момент, согласно подсчётам аналитиков, газопровод построен почти на 95% и может быть завершён уже к сентябрю. Когда "Северный поток – 2" запустится, риторика американских властей по отношению к проекту изменится в лучшую сторону, полагают в Берлине.

Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток – 2" будет запущен в текущем году.

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