"Я и не уезжал, собственно говоря": Критиковавший Россию актёр Серебряков вернулся из Канады
По словам артиста, в Страну кленового листа он отвёз детей, "чтобы поучить".
Алексей Серебряков. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Российский актёр Алексей Серебряков, известный ролями в фильмах "Левиафан" и "Обитаемый остров", рассказал, что вернулся из Канады, где находился в течение нескольких лет, в РФ. Однако артист подчеркнул, что живёт он сейчас в России. Об этом сообщает Super.ru.
"Я и не уезжал, собственно говоря. Я вывез детей, чтобы поучить", — отметил Серебряков в беседе с изданием.
Однако актёр не стал отвечать на вопрос, почему он вернулся на родину и что его не устроило в Канаде, заявив, что сравнивать, в какой стране лучше жить, нелепо.
Напомним, в 2018 году вокруг Серебрякова разгорелся скандал, после того как он назвал национальной идеей России силу, наглость и хамство. Деятели кино и культуры раскритиковали заявление актёра, назвав его подлым и лицемерным. Сам артист комментировать скандальное высказывание не стал. Спустя год актёр вновь вызвал всеобщее негодование своими заявлениями об РФ: он обвинил россиян в псевдопатриотизме, а "созданные несколько войн" являются тому причиной. Позже Серебряков объяснил свои высказывания, подчеркнув, что является патриотом.
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