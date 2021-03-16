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"Я и не уезжал, собственно говоря": Критиковавший Россию актёр Серебряков вернулся из Канады

По словам артиста, в Страну кленового листа он отвёз детей, "чтобы поучить".

16 марта 2021, 15:49
<p>Алексей Серебряков. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Алексей Серебряков. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Российский актёр Алексей Серебряков, известный ролями в фильмах "Левиафан" и "Обитаемый остров", рассказал, что вернулся из Канады, где находился в течение нескольких лет, в РФ. Однако артист подчеркнул, что живёт он сейчас в России. Об этом сообщает Super.ru.

"Я и не уезжал, собственно говоря. Я вывез детей, чтобы поучить", — отметил Серебряков в беседе с изданием.

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Однако актёр не стал отвечать на вопрос, почему он вернулся на родину и что его не устроило в Канаде, заявив, что сравнивать, в какой стране лучше жить, нелепо.

Серебряков не один. Составлен рейтинг критикующих Россию актёров

Серебряков не один. Составлен рейтинг критикующих Россию актёров

Напомним, в 2018 году вокруг Серебрякова разгорелся скандал, после того как он назвал национальной идеей России силу, наглость и хамство. Деятели кино и культуры раскритиковали заявление актёра, назвав его подлым и лицемерным. Сам артист комментировать скандальное высказывание не стал. Спустя год актёр вновь вызвал всеобщее негодование своими заявлениями об РФ: он обвинил россиян в псевдопатриотизме, а "созданные несколько войн" являются тому причиной. Позже Серебряков объяснил свои высказывания, подчеркнув, что является патриотом.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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