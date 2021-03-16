"Я и не уезжал, собственно говоря": Критиковавший Россию актёр Серебряков вернулся из Канады

Российский актёр Алексей Серебряков, известный ролями в фильмах "Левиафан" и "Обитаемый остров", рассказал, что вернулся из Канады, где находился в течение нескольких лет, в РФ. Однако артист подчеркнул, что живёт он сейчас в России. Об этом сообщает Super.ru.

"Я и не уезжал, собственно говоря. Я вывез детей, чтобы поучить", — отметил Серебряков в беседе с изданием.

Однако актёр не стал отвечать на вопрос, почему он вернулся на родину и что его не устроило в Канаде, заявив, что сравнивать, в какой стране лучше жить, нелепо.

Авторы