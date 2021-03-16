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У Роскомнадзора есть технические возможности для полной блокировки Twitter

Сервис микроблогов перестанет работать в России через месяц, если не удалит запрещённую информацию.

16 марта 2021, 15:46

Фото © Pixabay

Роскомнадзор рассматривает вопрос о полной блокировке "Твиттера" на территории России, если соцсеть не ответит на претензии ведомства в течение одного месяца. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на замглавы ведомства Вадима Субботина. Ранее во вторник он заявил, что Twitter перестанет работать в России, если не удалит запрещённую информацию. В комментарии агентству он уточнил, что речь идёт о полной блокировке.

"Мы не исключаем, если другие площадки также будут нарушать российское законодательство и не исполнять требования Роскомнадзора, то мы пойдём также по линии технической. Мы не исключаем таких действий со стороны Роскомнадзора", — сказал Субботин журналистам.

Роскомнадзор пригрозил заблокировать Twitter через месяц

Роскомнадзор пригрозил заблокировать Twitter через месяц

Напомним, утром 10 марта Роскомнадзор замедлил трафик сервиса микроблогов "Твиттер", поскольку компания систематически не исполняла требования по удалению контента, запрещённого в России. В Кремле назвали это вынужденной мерой: по словам Дмитрия Пескова, у россиян должна быть возможность иметь доступ ко всем мировым ресурсам, однако надзорная функция ведомства и состоит в том, чтобы эти ресурсы действовали в правовом поле.

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12 марта в Роскомнадзоре заявили, что готовы к диалогу с "Твиттером", однако представители соцсети пока не выходили на контакт, ответов на запросы тоже не поступало.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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