У Роскомнадзора есть технические возможности для полной блокировки Twitter

Роскомнадзор рассматривает вопрос о полной блокировке "Твиттера" на территории России, если соцсеть не ответит на претензии ведомства в течение одного месяца. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на замглавы ведомства Вадима Субботина. Ранее во вторник он заявил, что Twitter перестанет работать в России, если не удалит запрещённую информацию. В комментарии агентству он уточнил, что речь идёт о полной блокировке.

"Мы не исключаем, если другие площадки также будут нарушать российское законодательство и не исполнять требования Роскомнадзора, то мы пойдём также по линии технической. Мы не исключаем таких действий со стороны Роскомнадзора", — сказал Субботин журналистам.

Напомним, утром 10 марта Роскомнадзор замедлил трафик сервиса микроблогов "Твиттер", поскольку компания систематически не исполняла требования по удалению контента, запрещённого в России. В Кремле назвали это вынужденной мерой: по словам Дмитрия Пескова, у россиян должна быть возможность иметь доступ ко всем мировым ресурсам, однако надзорная функция ведомства и состоит в том, чтобы эти ресурсы действовали в правовом поле.

12 марта в Роскомнадзоре заявили, что готовы к диалогу с "Твиттером", однако представители соцсети пока не выходили на контакт, ответов на запросы тоже не поступало.

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