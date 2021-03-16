"Бабушка была его музой": Максакова заявила о родстве со Сталиным

Оперная певица, бывший депутат Госдумы Мария Максакова долгие годы пытается выяснить, кто является её дедушкой. В разговоре с КП исполнительница вспомнила о семейной легенде, согласно которой Иосиф Сталин может быть её родственником.

По словам Максаковой, её родная бабушка в те годы была популярной оперной певицей и музой вождя пролетариата. Мария утверждает, что Максакова-старшая не попала в концлагерь после того, как её мужа расстреляли, поскольку женщина была в близких отношениях с Иосифом Виссарионовичем.

"Сталин ведь ходил на все её спектакли. При том что моя бабушка пела много. Он на "Кармен" раз 60 ходил. Понимаете, в одной и той же роли смотреть одну и ту же артистку из раза в раз — это говорит о том, что всё-таки артистка небезразлична", — отметила Максакова.

А ранее Лайф писал, что Максакова обратилась к бывшему мужу после сообщений о потере московской квартиры стоимостью 200 миллионов рублей. Она призвала к очередной попытке примирения и попросила пожалеть детей.

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