Греция c 14 мая начнёт принимать российских туристов, но есть одно условие
До этого времени в стране будут привиты все работники туротрасли.
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Греция откроется для российских туристов с 14 мая, для прибытия в страну будет необходимо выполнить одно из трёх условий. Об этом заявил директор представительства Греческой национальной туристической организации в РФ и СНГ Поликарпос Эфстатиу.
"Если всё пойдёт по плану, то 14 мая откроется международный туризм в Грецию. С этого дня для российских туристов уже не будет действовать ограничение в 500 человек в неделю", — сказал он на брифинге.
Кроме того, путешественникам не нужно будет соблюдать карантин, а перемещаться по стране они смогут свободно. Однако для этого нужно иметь прививку от коронавируса, антитела к инфекции или же отрицательный тест.
Эфстатиу добавил, что в Греции вакцинация идёт стремительно, через два месяца работники туротрасли уже будут привиты. Кроме того, по его словам, Эллада ожидает хорошего притока российских туристов в 2021 году.
Ранее министр туризма Греции Харис Теохарис также называл датой открытия границ 14 мая. По его словам, это случится для гостей из ЕС и из третьих стран, в том числе России.
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