Определён гимн для сборной России по хоккею на ЧМ

Гимн Международной федерации хоккея (IIHF) заменит российской сборной привычный во время выступления команды на чемпионате мира, который состоится в Риге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что такое решение было принято в ходе заседания совета МФХ, прошедшего в Москве. Кроме того, вместо российского флага на форму спортсменов будет нанесён логотип Олимпийского комитета России. Те же правила коснутся женской национальной команды, которая примет участие в ЧМ с 6 по 16 мая в Канаде.

Напомним, согласно решению Спортивного арбитражного суда, российские команды на крупных международных турнирах не смогут выступать с национальной символикой и гимном до 16 декабря 2022 года.

Чемпионат мира, который изначально должны были принять Рига и Минск, состоится только в столице Латвии с 21 мая по 6 июня. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании.

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