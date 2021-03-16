На экс-мэра Екатеринбурга составили протоколы за участие в несогласованных акциях

Сам бывший мэр Екатеринбурга сказал, что задержание прошло спокойно и мирно, "как задержали, так и отпустили", подчеркнул он. Политик пояснил, что на него составлены два протокола о нарушении требований режима чрезвычайного положения, подписывать которые он отказался.

"Я отказался [подписывать протоколы] и сказал, что не согласен с ними. Сказал, что буду давать показания в суде. Сто раз это всё проходили, никто никогда не может запретить гражданину собираться мирно и без оружия", — пояснил свою позицию Ройзман, добавив, что "отмазываться" не собирается.