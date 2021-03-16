На экс-мэра Екатеринбурга составили протоколы за участие в несогласованных акциях
Подписать их Ройзман отказался.
Фото © ТАСС / Максим Стулов
Сегодня, 16 марта, в екатеринбургском аэропорту Кольцово полицейские задержали экс-главу города Евгения Ройзмана. Как пишет портал E1.ru, причиной для этого стали протоколы из-за несогласованных акций 23 и 31 января.
Сам бывший мэр Екатеринбурга сказал, что задержание прошло спокойно и мирно, "как задержали, так и отпустили", подчеркнул он. Политик пояснил, что на него составлены два протокола о нарушении требований режима чрезвычайного положения, подписывать которые он отказался.
"Я отказался [подписывать протоколы] и сказал, что не согласен с ними. Сказал, что буду давать показания в суде. Сто раз это всё проходили, никто никогда не может запретить гражданину собираться мирно и без оружия", — пояснил свою позицию Ройзман, добавив, что "отмазываться" не собирается.
Ранее Лайф сообщал, что 13 марта Евгений Ройзман был задержан в Москве на форуме муниципальных депутатов. Позже в МВД рассказали, что всего задержанных около 200 человек. Адвокаты заявили, что их доверителям вменяется ст. 20.33 КоАП РФ об участии в нежелательной организации.
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