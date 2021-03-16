Пропавшая в Саранске 22-летняя студентка найдена мёртвой

14 марта в соцсетях появилась информация о её пропаже, на тот момент она уже двое суток не выходила на связь. В последний раз её видели на занятиях в университете в пятницу, 12 марта. Во второй половине дня она покинула корпус и исчезла. К поискам подключились полицейские и добровольцы. 15 марта, как сообщают "Известия Мордовии", было решено вскрыть квартиру, которую снимала Анастасия. Её тело обнаружили в комнате. Судя по всему, она скончалась несколько дней назад.