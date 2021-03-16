Пропавшая в Саранске 22-летняя студентка найдена мёртвой
Девушка умерла при загадочных обстоятельствах на своей съёмной квартире.
Погибшая студентка Анастасия С.
Фото © Соцсети
В Саранске найдено тело 22-летней студентки Анастасии С. Девушка была уроженкой Ульяновска, а в столице Мордовии училась и снимала квартиру.
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14 марта в соцсетях появилась информация о её пропаже, на тот момент она уже двое суток не выходила на связь. В последний раз её видели на занятиях в университете в пятницу, 12 марта. Во второй половине дня она покинула корпус и исчезла. К поискам подключились полицейские и добровольцы. 15 марта, как сообщают "Известия Мордовии", было решено вскрыть квартиру, которую снимала Анастасия. Её тело обнаружили в комнате. Судя по всему, она скончалась несколько дней назад.
По факту смерти студентки проводится доследственная проверка, для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, однако насильственных следов на теле девушки обнаружено не было.
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