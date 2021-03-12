"Её бросили в машину и куда-то увезли": Найдено тело 7-летней девочки, которую всё село искало 4 дня

Четыре дня назад в селе Счастливом Херсонской области, Украина, пропала семилетняя Маша. Доверчивая девочка отправилась на остановку встречать папу с работы, но после этого её никто не видел. Поисками школьницы занялись члены семьи, полицейские с кинологами и волонтёры, пишут "Новости Украины 24".

Фото © Facebook / Поліція Херсонської області

Всем селом ходили с фонарями, проверяли подвалы. Кинолог с собакой прошёл от нашего дома (места, в котором она была последний раз) до остановки. Там её след теряется. Её бросили в машину и куда-то увезли. Если бы она была в селе, то пришла бы домой Мама Маши

Территорию села и ближайшие десять километров вокруг него (расстояние, которое смогла бы пройти маленькая девочка) исследовали вдоль и поперёк. Обыскали все колодца и леса, допросили всех местных жителей (в том числе членов семьи Маши и детей) на детекторе лжи. Однако девочку удалось обнаружить неподалёку от дома, вот только никто этой находке не обрадовался.

Фото © Facebook / Поліція Херсонської області

На тело девочки наткнулся местный житель, который отправился к сараю обрезать виноград. Там он обнаружил странный мешок и сразу вызвал полицию. Внутри оказалось тело семилетней Маши, которую, судя по всему, убили ещё три дня назад, но оставили в сарае только недавно.

Могу точно сказать, что этот недостроенный сарай мы накануне несколько раз осматривали. Тела девочки там не было. Оно появилось лишь 11 марта, вероятнее всего, тело подбросили утром или ночью Полицейский

Фото © Facebook / Поліція Херсонської області

На нём виднелись царапины и синяки, указывающие на насильственный характер смерти. Также на девочке нашли следы изнасилования. Рассматривается версия того, что девочку похитили на автобусной остановке — именно там собаки потеряли след.

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