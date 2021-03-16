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Серена Уильямс показала фанатам милые фото с дочкой в пышных платьях на корте

Прославленная теннисистка опубликовала новые фотографии в "Инстаграме", которые очень понравились её подписчикам.

16 марта 2021, 14:37

Американская теннисистка Серена Уильямс приняла участие в яркой фотосессии на корте. На новых снимках она запечатлена вместе с дочкой Олимпией в пышных платьях и с ракетками в руках.

Подписчики остались в восторге от милых фотографий с дочкой. Свои слова восхищения под постом оставили не только её коллеги по теннису, но также и модель Наоми Кэмпбелл, актриса Лекси Андервуд.

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Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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