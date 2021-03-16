Серена Уильямс показала фанатам милые фото с дочкой в пышных платьях на корте
Прославленная теннисистка опубликовала новые фотографии в "Инстаграме", которые очень понравились её подписчикам.
Американская теннисистка Серена Уильямс приняла участие в яркой фотосессии на корте. На новых снимках она запечатлена вместе с дочкой Олимпией в пышных платьях и с ракетками в руках.
Подписчики остались в восторге от милых фотографий с дочкой. Свои слова восхищения под постом оставили не только её коллеги по теннису, но также и модель Наоми Кэмпбелл, актриса Лекси Андервуд.
Выбор редакции
Роковой удар шайбой: каким был погибший хоккеист молодёжки "Динамо"
Серена Уильямс в слезах покинула пресс-конференцию после поражения от Наоми Осаки — видео
"Хоккей — рисковая игра": Олимпийский чемпион Кожевников прокомментировал Лайфу гибель Файзутдинова из "Динамо"
Звезда "Начала" актёр Эллиот Пейдж стал первым мужчиной-трансгендером на обложке Time
Законопроект о праве регионов умерщвлять бездомных животных отозвали из Госдумы
Комментариев: 0