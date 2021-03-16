Новый супергерой Marvel Капитан Америка станет геем

Первый ЛГБТ-персонаж Капитан Америка появится в комиксах Marvel. Так американская компания отметит 80-летие супергероя. Об этом сообщается на сайте издателя.

Так, персонаж под именем Аарон Фишер войдёт в новую ограниченную серию комиксов "Соединённые Штаты Капитана Америки". В ней Стив Роджерс объединится с капитанами прошлого — Баки Барнсом, Сэмом Уилсоном и Джоном Уокером. Он отправится в путешествие по США, чтобы найти свой украденный щит. В ходе поездки команда встретится с обычными людьми из разных слоёв общества, которые примерили костюм Капитана Америки для защиты своих сообществ. Одним из этих людей и окажется Аарон Фишер.

При этом Marvel Comics описывает Фишера так: "Капитан Америка железных дорог — бесстрашный подросток, который встал на защиту своих товарищей-беглецов и бездомных". Авторами "Соединённых Штатов Капитана Америки № 1" являются Джошуа Трухильо и Ян Базальдуа.

"Аарон вдохновлён героями квир-сообщества — активистами, лидерами и обычными людьми, которые стремятся к лучшей жизни. Он выступает за угнетённых и забытых. Я надеюсь, что его дебютная история найдёт отклик у читателей и поможет вдохновить следующее поколение героев", — сказал Трухильо.

Самого персонажа нарисовал Ян Базальдуа, который напомнил, что Капитан Америка сражался против сверхсильных существ и в итоге почти всегда спасал мир. Однако Аарон помогает и тем, кто каждый день сталкивается с бытовыми проблемами.

Как стало известно, первый том комикса выйдет 2 июня 2021 года. Причём всего анонсируется пять выпусков и, соответственно, пять разных кэпов.

А ранее сообщалось, что студия Warner Bros. начала работу над перезапуском "Супермена". В новой экранизации герой может стать темнокожим.

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