"Прославившаяся" страстными поцелуями с блогером 8-летняя модель из Киева оказалась внучкой чиновника Рады

Восьмилетняя модель Милана Маханец из Киева, которая "прославилась" страстными поцелуями с 13-летним блогером Пашей Пэлом, оказалась внучкой главного консультанта секретариата Комитета Верховной рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики Сергея Шумейко. Об этом сообщает издание "Сегодня".

В аккаунте Миланы в одной из социальных сетей есть список её родственников, среди которых и фигурирует чиновник. Сам Сергей Шумейко подтвердил, что является дедушкой юной модели.

Комментируя скандал с фотографией маленькой девочки, мужчина отметил, что не особо этим интересуется и не обращает на это внимания. А у ребёнка есть мать, которая и должна разобраться в сложившейся ситуации.

Напомним, "роман" восьмилетней модели и её парня начинался вполне безобидно. Дети снимали совместные видеоролики и участвовали в челленджах. Фанаты маленьких звёзд были рады такой коллаборации, пока за ней не последовала новость о том, что между детьми начались серьёзные отношения. В соцсетях маленькие возлюбленные опубликовали видеоролики и снимки, на которых целуются и обнимаются, причём по-взрослому. На них уже обратили своё внимание правоохранители, заведено дело, а маму девочки вызвали на допрос.

Авторы