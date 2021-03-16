"Пуговка подросла, а Аллигатор всё тот же": Звёзды "Папиных дочек" встретились спустя 8 лет после закрытия сериала

Исполнительница роли самой младшей сестры Пуговки в сериале "Папины дочки", актриса Екатерина Старшова уже выросла и учится в МГУ. А недавно она встретилась со своим взрослым коллегой по цеху Александром Олешко, которого в киношном детстве называла Аллигатором.

"Пуговка осталась только на экране. Екатерине Старшовой уже 19 лет. Она студентка МГУ. Очень интересный человек, со своей мечтой, своими целями и задачами. Съёмки в "Папиных дочках" для неё лишь детское приключение. От всей души желаю тебе, Катюша, чтобы всё в твоей жизни получилось так, как тебе хочется! Был рад встрече!" — написал актёр в своём инстаграме.

Олешко поделился снимками со встречи, а также опубликовал несколько кадров со съёмок "Папиных дочек". Поклонники артиста отметили, как повзрослела Старшова, подчеркнув, что Пуговка превратилась в прекрасную девушку. А сам актёр, по мнению подписчиков, совсем не изменился.

Пуговка подросла, а Аллигатор всё тот же anastas2791

Даже не узнала её. Такая настоящая, ненакрашенная даже. Красавица! lysi1980

Вот и встретились — Пуговка и Аллигатор! vadim_kormilec

С момента закрытия полюбившегося зрителям сериала прошло уже почти восемь лет.

Ранее Лайф рассказывал, что другая "папина дочка" Елизавета Арзамасова пообещала своему пасынку — сыну бывшего фигуриста Ильи Авербуха — исполнить знаменитый танец Галины Сергеевны. Актриса поддалась на уговоры, но только с условием, что парень будет делать это вместе с ней.

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