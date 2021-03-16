СБУ провела обыски по делу о ратификации Харьковских соглашений
Они прошли в Раде, МИД Украины, ГБР и Совете нацбезопасности и обороны.
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Служба безопасности Украины провела обыски в органах власти страны, привлекавшихся к подготовке Харьковских соглашений о размещении в Крыму российского флота. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в своём телеграм-канале.
"Следственные действия проводились для установления обстоятельств, подлежащих документированию в уголовном производстве", — указано в заявлении.
Как уточняется, обыски прошли в кабинетах комитетов Верховной рады Украины, в Главном научно-экспертном управлении Рады, Совете нацбезопасности и обороны Незалежной, в МИД, Кабмине Украины и Государственном бюро расследований. В ходе них были обнаружены документы, свидетельствующие о том, что тогдашнее руководство Украины ещё до подписания и принятия Харьковских соглашений осознавало их последствия.
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Напомним, ранее стало известно, что Главное следственное управление СБУ проверит обстоятельства подписания Харьковских соглашений о Черноморском флоте. Начато досудебное расследование "по факту совершения государственной измены" в период с 2008 по 2010 год. Уголовное производство открыто в отношении должностных лиц органов государственной власти.
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