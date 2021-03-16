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СБУ провела обыски по делу о ратификации Харьковских соглашений

Они прошли в Раде, МИД Украины, ГБР и Совете нацбезопасности и обороны.

16 марта 2021, 15:37
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/photos/2937506899812629" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SecurSerUkraine</a></p>

Фото © Facebook / SecurSerUkraine

Служба безопасности Украины провела обыски в органах власти страны, привлекавшихся к подготовке Харьковских соглашений о размещении в Крыму российского флота. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в своём телеграм-канале.

"Следственные действия проводились для установления обстоятельств, подлежащих документированию в уголовном производстве", — указано в заявлении.

Как уточняется, обыски прошли в кабинетах комитетов Верховной рады Украины, в Главном научно-экспертном управлении Рады, Совете нацбезопасности и обороны Незалежной, в МИД, Кабмине Украины и Государственном бюро расследований. В ходе них были обнаружены документы, свидетельствующие о том, что тогдашнее руководство Украины ещё до подписания и принятия Харьковских соглашений осознавало их последствия.

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Напомним, ранее стало известно, что Главное следственное управление СБУ проверит обстоятельства подписания Харьковских соглашений о Черноморском флоте. Начато досудебное расследование "по факту совершения государственной измены" в период с 2008 по 2010 год. Уголовное производство открыто в отношении должностных лиц органов государственной власти.

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

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