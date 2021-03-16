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В Самаре 11-летний школьник во время перемены ранил одноклассника ножом

Удар пришёлся в область лопатки, мальчика госпитализировали.

16 марта 2021, 16:04
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В одной из школ Октябрьского района Самары на перемене 11-летний подросток во время конфликта со сверстником ударил его ножом, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Самарской области.

Отмечается, что удар пришёлся в область лопатки мальчика, который был госпитализирован.

"Следственным отделом города Самары возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ "Халатность", — говорится в записи ведомства.

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На Урале полицейский выстрелил в мужчину, который гонялся с ножом за 15-летней падчерицей

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. В ходе расследования дела будет дана процессуальная оценка действиям должностных лиц школы, допустивших конфликт.

Ранее Лайф сообщал, что в Новосибирске 19-летний парень-наркоман жестоко убил свою 17-летнюю подругу, нанеся ей около 15 ударов ножом в шею. Сразу после преступления он автостопом сбежал в Кемерово к своей знакомой, где его и задержали полицейские. Суд арестовал его на два месяца.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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