В Самаре 11-летний школьник во время перемены ранил одноклассника ножом
Удар пришёлся в область лопатки, мальчика госпитализировали.
Фото © Pixabay
В одной из школ Октябрьского района Самары на перемене 11-летний подросток во время конфликта со сверстником ударил его ножом, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Самарской области.
Отмечается, что удар пришёлся в область лопатки мальчика, который был госпитализирован.
"Следственным отделом города Самары возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ "Халатность", — говорится в записи ведомства.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. В ходе расследования дела будет дана процессуальная оценка действиям должностных лиц школы, допустивших конфликт.
Ранее Лайф сообщал, что в Новосибирске 19-летний парень-наркоман жестоко убил свою 17-летнюю подругу, нанеся ей около 15 ударов ножом в шею. Сразу после преступления он автостопом сбежал в Кемерово к своей знакомой, где его и задержали полицейские. Суд арестовал его на два месяца.
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