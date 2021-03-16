У жителей Ростовской области заподозрили заражение "британским" коронавирусом-мутантом
Что интересно, они не выезжали за рубеж.
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У двух жителей Ростовской области подозревают "британский" штамм коронавируса. Об этом заявил глава регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалёв. При этом он подчеркнул, что никто из них не выезжал за границу.
"Они выявлены у двоих пациентов из городов Шахты и Таганрог. При этом в обоих случаях люди не выезжали за границу", — рассказал он на заседании регионального штаба по борьбе с распространением ковида.
Ковалёв пояснил, что есть основания считать, что изменившаяся мутация вовсю циркулирует на территории Ростовской области. Однако, по его словам, она не может привести к утяжелению болезни, так как это доказали исследования центра "Вектор".
В январе Лайф писал, что в России зарегистрировали первый случай опасного "британского" штамма коронавируса. Учёные выделили его образец для изучения. Лайфу удалось выяснить личность нулевого для страны пациента.
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