Гинцбург допустил, что переболевшим ковидом может понадобиться только одна доза вакцины

Перенёсшим коронавирус людям может понадобиться только один компонент вакцины, укол второй дозой может быть неэффективным. Это допустил директор центра имени Гамалеи, разработавшего вакцину "Спутник V", Александр Гинцбург.

Он отметил, что первая доза препарата усилит уже приобретённый иммунитет и может дать довольно сильный эффект, не сравнимый с результатом двукратной вакцинации. При этом Гинцбург уточнил, что вторая прививка не даст негативного эффекта, но и не окажет дополнительной защиты.

"Ничего плохого вы не сделаете вакцинируемому, но это, возможно, будет просто излишне", — заметил он.

Ранее Александр Гинцбург рассказал, что среди привившихся "Спутником V" не зарегистрировано ни одного смертельного случая.

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