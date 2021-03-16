Гинцбург допустил, что переболевшим ковидом может понадобиться только одна доза вакцины
Эффект от первого укола может быть даже сильнее, чем от полной вакцинации.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв
Перенёсшим коронавирус людям может понадобиться только один компонент вакцины, укол второй дозой может быть неэффективным. Это допустил директор центра имени Гамалеи, разработавшего вакцину "Спутник V", Александр Гинцбург.
Он отметил, что первая доза препарата усилит уже приобретённый иммунитет и может дать довольно сильный эффект, не сравнимый с результатом двукратной вакцинации. При этом Гинцбург уточнил, что вторая прививка не даст негативного эффекта, но и не окажет дополнительной защиты.
"Ничего плохого вы не сделаете вакцинируемому, но это, возможно, будет просто излишне", — заметил он.
Ранее Александр Гинцбург рассказал, что среди привившихся "Спутником V" не зарегистрировано ни одного смертельного случая.
Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. Применение российского препарата одобрило уже свыше 50 стран мира.
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