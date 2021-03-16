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Категорий: 18

В регуляторе ЕС не считают неожиданностью ситуацию с вакциной AstraZeneca

Вердикт по препарату может быть вынесен уже в четверг.

16 марта 2021, 13:57

Фото © Pixabay

Ситуация, сложившаяся с препаратом AstraZeneca, не является неожиданностью, ведь речь идёт о вакцинации миллионов человек. Об этом заявила глава Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Эмер Кук.

"Данная ситуация не является неожиданностью, когда речь идёт о вакцинации миллионов человек. И роль EMA заключается в том, чтобы установить, является ли это побочным эффектом или просто совпадением", — сказала она на брифинге.

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Кук уточнила, что сейчас регулятор продолжает оценку всех возможных побочных эффектов препарата и уделяет внимание каждому случаю, о котором сообщалось.

После обсуждения ситуации профильным комитетом регулятора 18 марта будет решено, нужно ли предпринимать какие-либо действия или нет, добавила Кук. По её словам, решение о прекращении использования вакцины является прерогативой каждой конкретной страны.

На Украине не увидели проблем с использованием вакцины AstraZeneca

На Украине не увидели проблем с использованием вакцины AstraZeneca

Напомним, что количество стран, в которых уже ограничили использование препарата AstraZeneca из-за сообщений о тромбозе и тромбоцитопении, приближается к 20. Последними такое решение приняли Германия, Франция, Италия, Латвия и Швеция. Там заявили о необходимости дополнительных исследований препарата на предмет возможных побочных эффектов. Вместе с тем производитель вакцины по-прежнему опровергает информацию о возникновении тромбов из-за применения препарата, поскольку явных доказательств этому нет.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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