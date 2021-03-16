В регуляторе ЕС не считают неожиданностью ситуацию с вакциной AstraZeneca
Вердикт по препарату может быть вынесен уже в четверг.
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Ситуация, сложившаяся с препаратом AstraZeneca, не является неожиданностью, ведь речь идёт о вакцинации миллионов человек. Об этом заявила глава Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Эмер Кук.
"Данная ситуация не является неожиданностью, когда речь идёт о вакцинации миллионов человек. И роль EMA заключается в том, чтобы установить, является ли это побочным эффектом или просто совпадением", — сказала она на брифинге.
Кук уточнила, что сейчас регулятор продолжает оценку всех возможных побочных эффектов препарата и уделяет внимание каждому случаю, о котором сообщалось.
После обсуждения ситуации профильным комитетом регулятора 18 марта будет решено, нужно ли предпринимать какие-либо действия или нет, добавила Кук. По её словам, решение о прекращении использования вакцины является прерогативой каждой конкретной страны.
Напомним, что количество стран, в которых уже ограничили использование препарата AstraZeneca из-за сообщений о тромбозе и тромбоцитопении, приближается к 20. Последними такое решение приняли Германия, Франция, Италия, Латвия и Швеция. Там заявили о необходимости дополнительных исследований препарата на предмет возможных побочных эффектов. Вместе с тем производитель вакцины по-прежнему опровергает информацию о возникновении тромбов из-за применения препарата, поскольку явных доказательств этому нет.
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