Семья искусанной двухлетней малышки требует усыпить соседскую овчарку — видео

Дедушка двухлетней девочки, на которую напала соседская овчарка в подъезде жилого дома на северо-востоке Москвы, рассказал Лайфу, как всё произошло. По словам Валерия — так зовут мужчину, — собака набросилась на ребёнка, вбежав в открывающиеся двери лифта. Хозяйка пыталась оттащить пса, но животное успело нанести малышке серьёзные травмы, в том числе в области лица. Девочка находится в больнице, она в сознании.

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"Раны на затылке, на груди и синяки на лице", — описал Валерий травмы внучки.

По словам собеседника Лайфа, после инцидента хозяйка агрессивного пса приходила к ним в квартиру, извинялась, но помощи не предлагала. Сейчас семья пострадавшего ребёнка готовит иск в суд.

"Какое наказание, пусть суд решит, но собаку нужно усыпить, это однозначно", — отметил он.

По информации источников Лайфа, хозяйка пса по кличке Райли и сама готова усыпить питомца. Женщина недоумевает, почему спокойная и воспитанная, с её слов, овчарка набросилась на ребёнка. Хозяйка также настаивает, что в тот злополучный вечер они вышли гулять без намордника в первый раз в жизни, однако возмущение родителей покусанной малышки понимает — она и сама мать.

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