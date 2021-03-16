Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Семья искусанной двухлетней малышки требует усыпить соседскую овчарку — видео

По информации Лайфа, хозяйка не против: она и сама недоумевает, почему спокойная и воспитанная, с её слов, собака набросилась на ребёнка.

16 марта 2021, 13:56

Дедушка двухлетней девочки, на которую напала соседская овчарка в подъезде жилого дома на северо-востоке Москвы, рассказал Лайфу, как всё произошло. По словам Валерия — так зовут мужчину, — собака набросилась на ребёнка, вбежав в открывающиеся двери лифта. Хозяйка пыталась оттащить пса, но животное успело нанести малышке серьёзные травмы, в том числе в области лица. Девочка находится в больнице, она в сознании.

Видео © LIFE

"Раны на затылке, на груди и синяки на лице", — описал Валерий травмы внучки.

По словам собеседника Лайфа, после инцидента хозяйка агрессивного пса приходила к ним в квартиру, извинялась, но помощи не предлагала. Сейчас семья пострадавшего ребёнка готовит иск в суд.

"Какое наказание, пусть суд решит, но собаку нужно усыпить, это однозначно", отметил он.

Лайф узнал о состоянии двухлетней малышки из Москвы, в которую вцепилась и покусала овчарка

Лайф узнал о состоянии двухлетней малышки из Москвы, в которую вцепилась и покусала овчарка

По информации источников Лайфа, хозяйка пса по кличке Райли и сама готова усыпить питомца. Женщина недоумевает, почему спокойная и воспитанная, с её слов, овчарка набросилась на ребёнка. Хозяйка также настаивает, что в тот злополучный вечер они вышли гулять без намордника в первый раз в жизни, однако возмущение родителей покусанной малышки понимает — она и сама мать.

Камера сняла грустные кадры, как бродячая собака пришла в ветклинику и протянула раненую лапу

Камера сняла грустные кадры, как бродячая собака пришла в ветклинику и протянула раненую лапу

А ранее в Москве под окнами многоэтажки нашли тело 14‑летней девочки со следами укусов собак. В роковую ночь школьница пришла к своему 15-летнему знакомому, подростки находились в квартире с двумя стаффордширскими терьерами. В свою очередь отец мальчика, он же и владелец псов, не нашёл связи между укусами его собак и гибелью школьницы. Смерть наступила из-за падения с высоты.

Авторы
Анна Рождественская
Анна Рождественская
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Знакомые рассказали о странностях в поведении "охотника на ведьм", насмерть забившего прохожего молотком

сегодня в 13:02

Пропавшая в Саранске 22-летняя студентка найдена мёртвой

сегодня в 14:54

В Прикамье пьяный тракторист снёс крыльцо дома и протаранил припаркованные авто — видео

сегодня в 14:23

Звезда "Начала" актёр Эллиот Пейдж стал первым мужчиной-трансгендером на обложке Time

сегодня в 14:47

Законопроект о праве регионов умерщвлять бездомных животных отозвали из Госдумы

сегодня в 14:45

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1