Семья искусанной двухлетней малышки требует усыпить соседскую овчарку — видео
По информации Лайфа, хозяйка не против: она и сама недоумевает, почему спокойная и воспитанная, с её слов, собака набросилась на ребёнка.
Дедушка двухлетней девочки, на которую напала соседская овчарка в подъезде жилого дома на северо-востоке Москвы, рассказал Лайфу, как всё произошло. По словам Валерия — так зовут мужчину, — собака набросилась на ребёнка, вбежав в открывающиеся двери лифта. Хозяйка пыталась оттащить пса, но животное успело нанести малышке серьёзные травмы, в том числе в области лица. Девочка находится в больнице, она в сознании.
Видео © LIFE
"Раны на затылке, на груди и синяки на лице", — описал Валерий травмы внучки.
По словам собеседника Лайфа, после инцидента хозяйка агрессивного пса приходила к ним в квартиру, извинялась, но помощи не предлагала. Сейчас семья пострадавшего ребёнка готовит иск в суд.
"Какое наказание, пусть суд решит, но собаку нужно усыпить, это однозначно", — отметил он.
По информации источников Лайфа, хозяйка пса по кличке Райли и сама готова усыпить питомца. Женщина недоумевает, почему спокойная и воспитанная, с её слов, овчарка набросилась на ребёнка. Хозяйка также настаивает, что в тот злополучный вечер они вышли гулять без намордника в первый раз в жизни, однако возмущение родителей покусанной малышки понимает — она и сама мать.
А ранее в Москве под окнами многоэтажки нашли тело 14‑летней девочки со следами укусов собак. В роковую ночь школьница пришла к своему 15-летнему знакомому, подростки находились в квартире с двумя стаффордширскими терьерами. В свою очередь отец мальчика, он же и владелец псов, не нашёл связи между укусами его собак и гибелью школьницы. Смерть наступила из-за падения с высоты.
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