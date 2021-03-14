Камера сняла грустные кадры, как бродячая собака пришла в ветклинику и протянула раненую лапу
Трогательный ролик облетел Сеть, заставив содрогнуться не одно сердце.
Ветеринар Дайс Сильва из муниципалитета Жуазейру-ду-Норти, Бразилия, изрядно удивилась, когда один из пациентов сам пришёл к ней на приём. На камеру наблюдения попало, как бездомная собака хромая заходит в ветклинику. А когда навстречу спешит врач, животное протягивает ему свою пораненную лапу.
Однако это не единственная проблема, которая обнаружилась у хвостатого, пишет G1. Дайс заметила у него кровь в области гениталий, а дальнейшее обследование показало, что у бедняги злокачественная опухоль. Ветеринар не могла бросить пациента на произвол судьбы и начала лечение.
Сейчас пёс проходит курс химиотерапии и уже чувствует себя лучше. Сильва приютила его на время восстановления и надеется найти четверолапому добрых хозяев. "Я очень рада, что могу помочь. Это обычная практика в моей клинике, если Бог позволит, он найдёт для себя очень хороший дом", — отметила ветеринар, которая состоит в обществе защиты животных и часто оставляет у дверей клиники еду для хвостатых бродяг.
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