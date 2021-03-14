15 пушистых мурзавцев и их сумасшедшие выходки, которые не поддаются никакой логике

"Моё лицо + кошка = вообще не классно"

Фото © Reddit / al15e

"Прекрасная иллюстрация к тому, каково это — жить с котом"

Фото © Reddit / whereisicebear

"Сегодня мне было очень грустно, и я подумала: зато я приду домой, увижу своего кота и он сделает меня счастливой. Придя домой, я обнаружила, что он был ещё более подавлен, чем я"

Фото © Reddit / gianlucadelonge

"Моя кошка опрокинула два галлона стирального порошка на пол, пока я был на работе (мой пол не синий... он белый)"

Фото © Reddit / Cadyus

"Кот + банка с краской + робот-пылесос"

Фото © Reddit / Pliny_the_middle

"Кот только что использовал моё лицо как стартовую площадку для прыжка"

Фото © Reddit / AlexanderPM

"Случайно заказал 10-килограммовый мешок сахара. Оставил ненадолго на столе, но тут моя кошка его нашла"

Фото © Reddit / JimJamSandwich

"Чёрт возьми, кот, как мне теперь телик смотреть?"

Фото © Reddit / throwaaaaaawwwwaay

"Каково это — жить с котом"

Фото © Reddit / Niyi_M

"Кота вырвало дважды. И оба раза — на мои кроссовки"

Фото © Reddit / jeherohaku

"Начинайте утро правильно. Сейчас нашла все мои кисти для макияжа в лотке для туалета"

Фото © Reddit / allergies____

"Мой дядя закончил пазл на пять тысяч деталей и собирался сфотографировать его, но кошка добралась до него первой"

Фото © Reddit / dudeimalurker

"Кошка прошлась по цементу"

Фото © Reddit / basshead541

"Моя кошка сбежала в гараж, села на крышу, затем опрокинула лестницу и повредила мою машину"

Фото © Reddit / buckeye_man18

"Моя кошка только что укусила MacBook за угол. Трагично"

Фото © Reddit / bengalguy

Эти наглецы лишь малая часть мохнатой преступной группировки. Ещё больше — в подборке Buzzfeed.

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