15 пушистых мурзавцев и их сумасшедшие выходки, которые не поддаются никакой логике
Всем известно, что коты — одни из самых своенравных домашних животных. Однако многие и не подозревают, насколько они действительно наглые. В подборке ниже — 15 случаев в домах кошатников, от которых волосы встают дыбом.
Фото © Reddit / AlexanderPM, allergies____
"Моё лицо + кошка = вообще не классно"
Фото © Reddit / al15e
"Прекрасная иллюстрация к тому, каково это — жить с котом"
Фото © Reddit / whereisicebear
"Сегодня мне было очень грустно, и я подумала: зато я приду домой, увижу своего кота и он сделает меня счастливой. Придя домой, я обнаружила, что он был ещё более подавлен, чем я"
Фото © Reddit / gianlucadelonge
"Моя кошка опрокинула два галлона стирального порошка на пол, пока я был на работе (мой пол не синий... он белый)"
Фото © Reddit / Cadyus
"Кот + банка с краской + робот-пылесос"
Фото © Reddit / Pliny_the_middle
"Кот только что использовал моё лицо как стартовую площадку для прыжка"
Фото © Reddit / AlexanderPM
"Случайно заказал 10-килограммовый мешок сахара. Оставил ненадолго на столе, но тут моя кошка его нашла"
Фото © Reddit / JimJamSandwich
"Чёрт возьми, кот, как мне теперь телик смотреть?"
Фото © Reddit / throwaaaaaawwwwaay
"Каково это — жить с котом"
Фото © Reddit / Niyi_M
"Кота вырвало дважды. И оба раза — на мои кроссовки"
Фото © Reddit / jeherohaku
"Начинайте утро правильно. Сейчас нашла все мои кисти для макияжа в лотке для туалета"
Фото © Reddit / allergies____
"Мой дядя закончил пазл на пять тысяч деталей и собирался сфотографировать его, но кошка добралась до него первой"
Фото © Reddit / dudeimalurker
"Кошка прошлась по цементу"
Фото © Reddit / basshead541
"Моя кошка сбежала в гараж, села на крышу, затем опрокинула лестницу и повредила мою машину"
Фото © Reddit / buckeye_man18
"Моя кошка только что укусила MacBook за угол. Трагично"
Фото © Reddit / bengalguy
Эти наглецы лишь малая часть мохнатой преступной группировки. Ещё больше — в подборке Buzzfeed.
WOW-animals
15 фото до невозможности смешных псов, чьи большие щёки творят чудеса даже с самыми хмурыми людьми
вчера в 16:00
Трогательное видео: глухая и слепая собака узнала любимого дедушку, с которым год провела в разлуке
вчера в 14:00
Ветеринары решили, что истощённый пёс уже мёртв, но случилось чудо — и через месяц он набрал 23 кг
вчера в 09:00
Выбор редакции
15 фото до невозможности смешных псов, чьи большие щёки творят чудеса даже с самыми хмурыми людьми
Маму-кошку разлучили с котёнком на время болезни, и видео с их следующей встречей растрогает любого
Девушка забеременела, хотя никогда не занималась сексом, и даже врачи сначала не могли поверить
В Бахрейне решили организовать производство "Спутника V"
В Омане заблокировали Clubhouse
Комментариев: 0