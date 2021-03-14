Налоговой предоставят расширенный доступ к банковской тайне

С 17 марта налоговым органам России предоставят расширенный доступ к банковской тайне граждан страны. Кредитные организации должны будут в течение трёх дней со дня получения запроса предоставлять налоговикам данные по отдельным операциям и копии следующих документов своих клиентов:

паспортов;

доверенностей на распоряжение денежными средствами;

договора на открытие счёта и заявления на его закрытие;

карточек с образцами подписей и оттиска печатей бенефициарных владельцев, представителей клиента, выгодоприобретателей.

Старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева напомнила, что ранее налоговые органы могли получать данные о счетах и вкладах клиентов банков лишь во время проверок. Нововведение даёт им право запрашивать информацию вне таких рамок.

"Часть денежных потоков экономики находится в "серой" зоне, а налоговые органы стремятся заставить участников "серого" сектора платить налоги, тем самым пополняя бюджет", — пояснила Караваева причины такого нововведения в беседе с РИА "Новости".

Эксперт при этом отметила, что расширение полномочий ФНС вряд ли станет причиной массового ухода клиентов из сферы безналичных расчётов.

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