С блогеров хотят получить налоги: эксперты поделились своим мнением об этой идее
В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предложили обязать иностранные компании выплачивать налог за российских блогеров с доходов от рекламы. Лайф пообщался с экспертами и узнал, что они думают о новой инициативе.
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Диджитал-продюсер, основатель музыкального издательства DNK-Music и селебрити-агентства DIDENOK TEAM Кирилл Диденюк рассказал Лайфу, что не видит опасности в нововведениях. Он отметил, что пока не понятно, как Instagram, TikTok и Twitter могут облагаться налогом, если они не платят блогерам за контент.
— На этих площадках креаторы зарабатывают на рекламе брендов. Гипотетически рекламодателей могут обязать платить дополнительный налог за интеграции, но это мало похоже на правду. Блогеры размещают рекламные посты без согласования с площадками, поэтому вторые не могут облагаться налогами. В связи с этим я не воспринимаю нововведения с опаской, — прокомментировал инициативу Лайфу Кирилл Диденюк.
Другое дело — YouTube. По словам диджитал-продюсера, на этой платформе блогеры зарабатывают на монетизации контента, поэтому их проще обложить налогом.
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СЕО сервиса для автоматизации документооборота и выплат фрилансерам Solar Staff Павел Шикаренко считает, что предложенная инициатива не продумана до конца. Существует Налоговый кодекс РФ, который устанавливает базовые правила исчисления налогов. Например, самозанятые, это и блогеры в том числе, получают доход, декларируют и платят налог. По словам эксперта, это базовые положения, которые работают в налоговых кодексах большинства стран, и отойти от них просто так невозможно, нужно перекраивать основу законодательства.
— Мы уже год ведём переговоры с центральным аппаратом Федеральной налоговой службы и Минфином. Цель нашего разговора — дать людям инструмент упрощения уплаты налогов физическим лицам, чтобы те же самые блогеры могли сразу с момента получения дохода перечислять 13 процентов на бюджетный счёт в федеральное казначейство. Этот механизм не нарушает базового правила, — рассказал Павел Шикаренко.
При этом он отметил, что сейчас центральный аппарат ФНС и Минфин настроены как раз на создание удобных механизмов, чтобы людям было проще платить налоги.
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