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За нож взялся не впервые: в Петербурге задержали мужчину, расстрелявшего брата

Пострадавшего доставили в реанимацию, его состояние тяжёлое.

16 марта 2021, 13:43

Как стало известно Лайфу, правоохранители задержали в Санкт-Петербурге 35-летнего Павла И., который сегодня напал на своего брата Владислава, выстрелив в него из сигнального пистолета, а затем порезав ножом.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

Мужчина был задержан на улице и доставлен в отдел полиции. Теперь правоохранителям предстоит выяснить причины произошедшего.

Житель Питера ранил брата выстрелом из сигнального пистолета и добил ножом — видео

Житель Питера ранил брата выстрелом из сигнального пистолета и добил ножом — видео

Установлено, что это не первый конфликт, произошедший между братьями. В 2018 году в ночное время Павел на почве личной неприязни тоже ударил ножом Владислава. Тогда инцидент случился в квартире.

Напомним, в настоящий момент пострадавший мужчина находится в реанимации в тяжёлом шоковом состоянии. К этому привёл конфликт, случившийся между ним и братом в салоне автомобиля. Павел выстрелил во Владислава из сигнальной ракетницы, а позднее, уже на улице, несколько раз ударил ножом.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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