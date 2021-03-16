За нож взялся не впервые: в Петербурге задержали мужчину, расстрелявшего брата
Пострадавшего доставили в реанимацию, его состояние тяжёлое.
Как стало известно Лайфу, правоохранители задержали в Санкт-Петербурге 35-летнего Павла И., который сегодня напал на своего брата Владислава, выстрелив в него из сигнального пистолета, а затем порезав ножом.
Фото © LIFE
Мужчина был задержан на улице и доставлен в отдел полиции. Теперь правоохранителям предстоит выяснить причины произошедшего.
Установлено, что это не первый конфликт, произошедший между братьями. В 2018 году в ночное время Павел на почве личной неприязни тоже ударил ножом Владислава. Тогда инцидент случился в квартире.
Напомним, в настоящий момент пострадавший мужчина находится в реанимации в тяжёлом шоковом состоянии. К этому привёл конфликт, случившийся между ним и братом в салоне автомобиля. Павел выстрелил во Владислава из сигнальной ракетницы, а позднее, уже на улице, несколько раз ударил ножом.
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