Житель Питера ранил брата выстрелом из сигнального пистолета и добил ножом — видео

Житель Петербурга выстрелил в мужчину из сигнального пистолета и порезал ножом. Видео © LIFE

В Санкт-Петербурге водитель автомобиля напал на своего пассажира, выстрелив в него из сигнального пистолета, а затем порезав ножом. Об этом Лайфу сообщили в МВД по городу.

Конфликт между мужчинами разгорелся в салоне машины, однако, что стало его причиной, неизвестно. Не выдержав, водитель схватился за ракетницу и выстрелил в своего оппонента, а когда тот вышел на улицу, последовал за ним. Нападавший повалил свою жертву, после чего вернулся к автомобилю и, вероятно, взял нож. Подойдя к пострадавшему, он нанёс ему несколько ударов.

Мужчину госпитализировали. Как уточнил источник Лайфа, он находится в тяжёлом шоковом состоянии в реанимации. Злоумышленник скрылся, правоохранители приняли меры к его розыску и задержанию. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как стало известно Лайфу, автомобиль, в котором начался конфликт, принадлежит девушке. Она сдаёт его в аренду через таксопарк. За рулём машины, предположительно, находился 35-летний Павел И., а пострадавший — его 38-летний брат Владислав. У мужчин часто были разногласия, и, вероятно, этот случай не исключение.

Ранее Лайф рассказывал, в ночь на 16 марта на западе Москвы молодой человек напал на случайного прохожего, увидев в лице того ведьму, которую нужно было изгнать. Он повалил мужчину на снег, пиная ногами, и нанёс несколько ударов молотком. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Нападавший задержан, возбуждено уголовное дело.

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