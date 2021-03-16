Столтенберг обвинил Москву в срыве заседания Россия — НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что заседание Совета Россия — НАТО в прошлом году не состоялось по вине Москвы.

"С февраля НАТО неоднократно предлагало России провести встречу в этом формате, однако Москва систематически отказывалась. Это привело к тому, что Совет НАТО — Россия в 2020 году так и не состоялся", — говорится в докладе генсека по итогам 2020 года.

В альянсе планировали провести диалог по вопросам международной безопасности, укрепления прозрачности и предсказуемости.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что новая концепция альянса будет направлена на сдерживание России и Китая. По его словам, РФ якобы ведёт "агрессивные действия по отношению к соседям" и это требует обновления концепции НАТО, чтобы "подтвердить свои ценности и укрепить связь Северной Америки и Европы".

Авторы