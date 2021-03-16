Эксперт по кибербезопасности призвал россиян не мечтать о "халявных бонусах от государства"

Ни в коем случае не следует переходить по странным и подозрительным ссылкам с якобы начисленными вам бонусами или подарками. Об этом в беседе с Лайфом рассказал эксперт по кибербезопасности, директор компании Zecurion Алексей Раевский.

Когда вам предлагают какую-то халяву, то, скорее всего, это мошенники, подчеркнул специалист. Однако если вы уже передали злоумышленникам какие-то данные, к примеру номер банковской карты, то следует как можно скорее заблокировать её.

"Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. И, скорее всего, это та самая мышеловка, в которую вас заманивают, чтобы отобрать все деньги. Государство бонусов никому не начисляет, надо уже с этим свыкнуться и перестать мечтать о халяве", — заключил эксперт.

Как уже сообщал Лайф, мошенники придумали новый способ выманивать деньги у доверчивых россиян. Для своей схемы злоумышленники предлагают "бонусы от государства". Всё начинается с СМС о поступлении неких "бонусов". Далее говорится, что для их получения необходимо перейти по предоставленной ссылке для "подтверждения легитимности получения".

А ранее эксперты назвали самые популярные виды интернет-мошенничества. По мнению специалистов, обойти уловки преступников можно благодаря нескольким несложным правилам.

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