Tinder начнёт выявлять абьюзеров и насильников

Приложение для знакомств Tinder планирует запустить в США новую функцию, с помощью которой пользователи смогут узнать об арестах и случаях насилия со стороны потенциальных партнёров. Для проверки понадобится только имя, фамилия и номер телефона. Об этом пишет издание The Verge.

Владеющая сервисом Tinder компания Match Group инвестировала в американскую некоммерческую организацию Garbo, которая занимается сбором публичных записей и отчётов о насилии, жестоком обращении и домогательствах, арестах, судимостях и запретительных судебных приказах. Обвинения в хранении наркотиков компания не собирается обнародовать. Такое решение было принято исходя из соображений справедливости.

Проверка будет платной, сейчас утверждается прайс-лист. А тестирование функции планируют начать в ближайшие месяцы.

Ранее Лайф рассказывал, что первое свидание после знакомства в Tinder обернулось кошмаром для пары из Великобритании. Во время милого общения в пабе девушку с новым знакомым выследил её ревнивый бывший бойфренд, после чего подстерёг жертву в её доме и жестоко расправился с ней.

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