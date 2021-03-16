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Российский хоккеист назвал возможную причину смерти молодого игрока "Динамо"

Гибель спортсмена должна привлечь внимание к экипировке хоккеистов, уверен он.

16 марта 2021, 11:49
<p>Тимур Файзутдинов. Фото © <a href="http://dynamo-spb.com/news/uvazhaemye-bolelshchiki-i-predstaviteli-smi/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный сайт МХК "Динамо Санкт-Петербург"</a></p>

Тимур Файзутдинов. Фото © Официальный сайт МХК "Динамо Санкт-Петербург"

Шайба попала капитану молодёжного хоккейного клуба "Динамо Санкт-Петербург" Тимуру Файзутдинову в самое тонкое место в шлеме — удар, вероятно, пришёлся в висок. Это могло стать причиной смерти игрока, рассказал российский хоккеист Кирилл Сафронов.

"Шайба попала в шлем Файзутдинова сбоку, около виска. В этом месте у экипировки есть небольшой промежуток, куда вставляются специальные наушники. Это самое тонкое место в шлеме", — сказал Сафронов в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

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Кроме того, уточнил он, защита могла сдвинуться в динамике игры и слабое место экипировки оказаться на виске, что усугубило силу удара. Спортсмен также пояснил, что некоторые игроки вынимают защиту из ушей для облегчения экипировки, и если так и произошло в случае с Файзутдиновым, то его шлем потерял защитные качества.

Сафронов заметил, что смерть молодого хоккеиста является результатом трагической случайности. Но она может послужить поводом привлечь особое внимание к экипировке спортсменов.

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Напомним, 19-летний Файзутдинов умер спустя несколько дней после того, как во время матча 12 марта ему в голову попала шайба. Сезон хоккеист начал в качестве капитана команды.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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