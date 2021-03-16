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Матчи Кубка Гагарина начнутся с минуты молчания в память о погибшем хоккеисте "Динамо"

Сегодня он скончался в реанимации ярославской больницы.

16 марта 2021, 11:23
<p>Фото © Twitter / МХК "Динамо" Москва</p>

Фото © Twitter / МХК "Динамо" Москва

Первые матчи 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина, запланированные на 17 и 18 марта, пройдут в память об ушедшем из жизни хоккеисте МХК "Динамо СПб" Тимуре Файзутдинове и начнутся с минуты молчания, сообщает пресс-служба КХЛ.

Напомним, 12 марта в матче 1/8 финала Кубка Харламова против "Локо" капитан молодёжного клуба "Динамо СПб" Тимур Файзутдинов после попадания шайбы в голову был доставлен в одну из клиник Ярославля. За жизнь 19-летнего защитника врачи боролись на протяжении трёх дней, однако спасти молодого человека не удалось.

Лайф выражает глубокие соболезнования родным и близким Тимура.

Авторы
Сергей Расторгуев
Сергей Расторгуев

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