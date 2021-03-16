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Регион
Опубликовано 16 марта 2021, 14:25

Госдума приняла закон о штрафах за продажу смартфонов без российского софта

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Инициатива была внесена в нижнюю палату парламента ещё в июле 2019 года.

Сегодня на пленарном заседании Государственная дума приняла закон о штрафах до 200 тысяч рублей за продажу технически сложных товаров, в частности смартфонов, без предустановленного российского программного обеспечения.

Известно, что данный законопроект был внесён в ГД в июле 2019 года. При этом изменения предлагаются в статью 14.8 КоАП.

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Согласно закону, устанавливается ответственность за продажу некоторых видов технически сложных товаров без предварительной установки на них российских программ. Так, штрафная санкция для должностных лиц составит от 30 до 50 тысяч рублей, а для юрлиц от 50 до 200 тысяч рублей.

Планируется, что закон должен вступить в силу с 1 июля 2021 года.

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Как ранее сообщал Лайф, Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о возможности заключать договоры об услугах сотовой связи дистанционно при помощи биометрической идентификации. Приобрести услуги можно будет в магазине, зато начать использовать — только после идентификации личности.

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Евгения Измайлова
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