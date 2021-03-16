Футбольному стадиону во Львове предложили дать имя Степана Бандеры
Инициативу направили в Кабмин Украины.
Футбольный стадион во Львове. Фото © Wikipedia / Валерий Дед
Главный футбольный стадион Львова предложили переименовать в "Арену Львов" имени Степана Бандеры. С инициативой выступила представитель партии "Европейская солидарность" Соломия Рыботицкая, сообщила депутат областного совета Ольга Березюк.
Как уточняет "Страна.ua", идею направить предложение в Кабмин Украины поддержало 68 депутатов, семь человек не голосовали.
"Арена Львов" открылась в октябре 2011 года и принимала игры чемпионата Европы 2012 года, который прошёл в Польше и на Украине. Стадион вмещает около 35 тысяч болельщиков. Домашние игры тут проводит ФК "Львов".
Ранее Лайф сообщал, что на Украине "декоммунизировали" улицу имени самолётостроителя Можайского.
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