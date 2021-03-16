Футбольному стадиону во Львове предложили дать имя Степана Бандеры

Как уточняет "Страна.ua" , идею направить предложение в Кабмин Украины поддержало 68 депутатов, семь человек не голосовали.

"Арена Львов" открылась в октябре 2011 года и принимала игры чемпионата Европы 2012 года, который прошёл в Польше и на Украине. Стадион вмещает около 35 тысяч болельщиков. Домашние игры тут проводит ФК "Львов".