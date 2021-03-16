"Бесчеловечный бизнес на крови". Депутат Госдумы раскритиковал политику США по отношению к вакцине "Спутник V"
По мнению собеседника Лайфа, Россия вынуждена противостоять западной "фармацевтической мафии".
Депутат Госдумы Олег Нилов назвал циничной политику Соединённых Штатов, чьи власти отговаривали Бразилию от покупки российской вакцины "Спутник V". По его словам, единственный интерес Вашингтона сводится к получению прибыли, тогда как Россия стремится предоставить доступ к качественному препарату наибольшему числу людей.
"Для них деньги важнее, чем политика, человеческие жизни и всё вместе взятое. Они и Украине, и некоторым странам ЕС запрещали и запрещают легализовать и получать даже бесплатно "Спутник", — возмутился депутат в беседе с Лайфом.
Нилов призвал объявить войну "бесчеловечному бизнесу на крови", который возглавляют страны НАТО. По его словам, Россия должна нанести удар по западной "фармацевтической мафии", чтобы в первую очередь защитить своих граждан и соотечественников и обеспечить им доступ к российской вакцине по всему миру.
"В подобных случаях нужно реагировать жёстким и неприемлемым для них способом, начиная со "Спутника" и далее по всей линейке лекарств. Хватит нам отвечать дипломатично, надо именно жёстко отвечать, тем более после того, как они нас объявили врагами", — заявил парламентарий.
Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. Применение российского препарата одобрило уже свыше 50 стран мира.
Заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов.