"Бесчеловечный бизнес на крови". Депутат Госдумы раскритиковал политику США по отношению к вакцине "Спутник V"

Депутат Госдумы Олег Нилов назвал циничной политику Соединённых Штатов, чьи власти отговаривали Бразилию от покупки российской вакцины "Спутник V". По его словам, единственный интерес Вашингтона сводится к получению прибыли, тогда как Россия стремится предоставить доступ к качественному препарату наибольшему числу людей.

"Для них деньги важнее, чем политика, человеческие жизни и всё вместе взятое. Они и Украине, и некоторым странам ЕС запрещали и запрещают легализовать и получать даже бесплатно "Спутник", — возмутился депутат в беседе с Лайфом.

Нилов призвал объявить войну "бесчеловечному бизнесу на крови", который возглавляют страны НАТО. По его словам, Россия должна нанести удар по западной "фармацевтической мафии", чтобы в первую очередь защитить своих граждан и соотечественников и обеспечить им доступ к российской вакцине по всему миру.

"В подобных случаях нужно реагировать жёстким и неприемлемым для них способом, начиная со "Спутника" и далее по всей линейке лекарств. Хватит нам отвечать дипломатично, надо именно жёстко отвечать, тем более после того, как они нас объявили врагами", — заявил парламентарий.

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