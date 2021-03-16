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"Бесчеловечный бизнес на крови". Депутат Госдумы раскритиковал политику США по отношению к вакцине "Спутник V"

По мнению собеседника Лайфа, Россия вынуждена противостоять западной "фармацевтической мафии".

16 марта 2021, 12:07

Заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов.

Фото © Пресс-служба Государственной думы

Депутат Госдумы Олег Нилов назвал циничной политику Соединённых Штатов, чьи власти отговаривали Бразилию от покупки российской вакцины "Спутник V". По его словам, единственный интерес Вашингтона сводится к получению прибыли, тогда как Россия стремится предоставить доступ к качественному препарату наибольшему числу людей.

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"Для них деньги важнее, чем политика, человеческие жизни и всё вместе взятое. Они и Украине, и некоторым странам ЕС запрещали и запрещают легализовать и получать даже бесплатно "Спутник", — возмутился депутат в беседе с Лайфом.

Нилов призвал объявить войну "бесчеловечному бизнесу на крови", который возглавляют страны НАТО. По его словам, Россия должна нанести удар по западной "фармацевтической мафии", чтобы в первую очередь защитить своих граждан и соотечественников и обеспечить им доступ к российской вакцине по всему миру.

Гинцбург: Ни одной смерти среди привившихся "Спутником V" не зарегистрировано

Гинцбург: Ни одной смерти среди привившихся "Спутником V" не зарегистрировано

"В подобных случаях нужно реагировать жёстким и неприемлемым для них способом, начиная со "Спутника" и далее по всей линейке лекарств. Хватит нам отвечать дипломатично, надо именно жёстко отвечать, тем более после того, как они нас объявили врагами", заявил парламентарий.

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Песков: Россия категорически против конкуренции вакцин

Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. Применение российского препарата одобрило уже свыше 50 стран мира.

Авторы
Шайдуллина Кристина
Шайдуллина Кристина

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