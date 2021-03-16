Госдума приняла закон о просветительской деятельности в РФ

Ожидается, что он вступит в силу летом.

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", они коснулись просветительской деятельности. Отметим, что внесение изменений было инициировано депутатами от всех четырёх фракций, входящих в Комиссию по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ, а также российскими сенаторами. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте нижней палаты парламента.

Как уточняется, законом будет введено понятие просветительской деятельности. Под ней будут понимать осуществляемую вне рамок образовательных программ деятельность, направленную на распространение знаний, опыта, формирование умений, навыков, ценностных установок, компетенции в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.

Предполагается, что заниматься просветительской деятельностью смогут органы госвласти, иные госорганы, органы местного самоуправления, уполномоченные ими организации. Кроме того, просвещение вправе осуществлять и индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица. Для этого они обязаны соблюдать требования закона.

Закон, который вступит в силу с 1 июня 2021 года, призван оградить россиян (в первую очередь школьников и студентов) от антироссийской пропаганды, которую подают под видом просветительской деятельности. Порядок и условия её ведения, формы контроля за ней определит кабмин.