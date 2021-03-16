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Разработчик "Спутника V" назвал возможную причину тромбов после вакцины AstraZeneca

По мнению академика Гинцбурга, всему виной может быть некачественная очистка препарата.

16 марта 2021, 12:25
<p>Фото © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Директор центра имени Гамалеи, разработавшего вакцину "Спутник V", Александр Гинцбург назвал возможную причину появления тромбов после прививки от AstraZeneca. По словам академика, не исключено, что всему виной некачественная очистка препарата, которая бывает двух- или трёхэтапной.

"Возможно, в данном случае использовалась неполноценная степень очистки и какие-то продукты, которые могли остаться в конечном продукте, могли способствовать агрегации тромбоцитов у части пациентов, которые получили данный препарат", приводит слова Гинцбурга ТАСС.

Он добавил, что точнее на этот вопрос ответят эксперты в Евросоюзе, которые выясняют связь развития тромбозов у вакцинируемых со свойствами введённого им препарата.

Напомним, что количество стран, в которых уже ограничили использование препарата AstraZeneca из-за сообщений о тромбозе и тромбоцитопении, приближается к 20. Последними такое решение приняли Германия, Франция, Италия, Латвия и Швеция. Там заявили о необходимости дополнительных исследований препарата на предмет возможных побочных эффектов. Вместе с тем производитель вакцины по-прежнему опровергает информацию о возникновении тромбов из-за применения препарата, поскольку явных доказательств этому нет.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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