Разработчик "Спутника V" назвал возможную причину тромбов после вакцины AstraZeneca

Директор центра имени Гамалеи, разработавшего вакцину "Спутник V", Александр Гинцбург назвал возможную причину появления тромбов после прививки от AstraZeneca. По словам академика, не исключено, что всему виной некачественная очистка препарата, которая бывает двух- или трёхэтапной.

"Возможно, в данном случае использовалась неполноценная степень очистки и какие-то продукты, которые могли остаться в конечном продукте, могли способствовать агрегации тромбоцитов у части пациентов, которые получили данный препарат", — приводит слова Гинцбурга ТАСС.

Он добавил, что точнее на этот вопрос ответят эксперты в Евросоюзе, которые выясняют связь развития тромбозов у вакцинируемых со свойствами введённого им препарата.

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