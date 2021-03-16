Легендарная Тина Тёрнер попрощалась с фанатами

81-летняя американская певица и актриса Тина Тёрнер попрощалась с поклонниками и объявила о завершении карьеры. Об этом она заявила в документальном фильме "Тина" телеканала Sky.

"Королева рок-н-ролла" рассказала о серьёзных проблемах со здоровьем. Так, после брака с Айком Тёрнером у неё посттравматический синдром, так как певица подвергалась домашнему насилию. А в августе 2013 года после свадьбы со вторым мужем, музыкальным продюсером Эрвином Бахом, она перенесла инсульт. В 2016 году у Тёрнер был диагностирован рак кишечника, позже она столкнулась с почечной недостаточностью. Тогда супруг пожертвовал Тине почку, операция по пересадке прошла успешно.

В фильме Sky певица заявила, что у неё была тяжёлая жизнь, но она гордится тем, что люди восхищаются ею и её творчеством.

"Люди говорят, что жизнь, которую я прожила, и выступления, которые я давала, достойны восхищения. И да, я должна гордиться этим. И я горжусь", — добавила артистка.

Тина Тёрнер — обладательница восьми премий "Грэмми", журнал Rolling Stone назвал её одной из величайших певиц современности, она также включена в Зал славы рок-н-ролла.

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