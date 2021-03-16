Легендарная Тина Тёрнер попрощалась с фанатами
"Королева рок-н-ролла" заявила, что у неё была тяжёлая жизнь, но она гордится тем, что люди восхищаются ею и её творчеством.
Фото © ТАСС / EPA
81-летняя американская певица и актриса Тина Тёрнер попрощалась с поклонниками и объявила о завершении карьеры. Об этом она заявила в документальном фильме "Тина" телеканала Sky.
"Королева рок-н-ролла" рассказала о серьёзных проблемах со здоровьем. Так, после брака с Айком Тёрнером у неё посттравматический синдром, так как певица подвергалась домашнему насилию. А в августе 2013 года после свадьбы со вторым мужем, музыкальным продюсером Эрвином Бахом, она перенесла инсульт. В 2016 году у Тёрнер был диагностирован рак кишечника, позже она столкнулась с почечной недостаточностью. Тогда супруг пожертвовал Тине почку, операция по пересадке прошла успешно.
В 2018 году звезду ждал ещё один удар — её сын Крэйг покончил с собой. Тина Тёрнер объяснила его самоубийство одиночеством.
В фильме Sky певица заявила, что у неё была тяжёлая жизнь, но она гордится тем, что люди восхищаются ею и её творчеством.
"Люди говорят, что жизнь, которую я прожила, и выступления, которые я давала, достойны восхищения. И да, я должна гордиться этим. И я горжусь", — добавила артистка.
Провалы в карьере и покорение Европы: что известно о певице Маниже — новой участнице конкурса Евровидение
Тина Тёрнер — обладательница восьми премий "Грэмми", журнал Rolling Stone назвал её одной из величайших певиц современности, она также включена в Зал славы рок-н-ролла.
Лента новостей
Выбор редакции
Певица Тина Тёрнер раскрыла причину самоубийства своего сына
"До сих пор огребаю": Манижа пожаловалась на жёсткую травлю после отбора на Евровидение
Бодибилдер из Казахстана развёлся с резиновой "супругой" и закрутил роман с куклой-курицей — видео
Серена Уильямс показала фанатам милые фото с дочкой в пышных платьях на корте
Роковой удар шайбой: каким был погибший хоккеист молодёжки "Динамо"
Комментариев: 0